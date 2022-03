Russian Yachts. Śledził odrzutowce rosyjskich oligarchów. Teraz bierze się za jachty

Na Twitterowym koncie @RussiaYachts 19-letni Jack Sweeney planuje na żywo pokazywać pozycję jachtów należących do rosyjskich miliarderów. Na razie zbiera i publikuje informacje ręcznie, i przekazuje je kanałom i portalom informacyjnym.

Nastolatek śledzi jachty rosyjskich oligarchów

Sweeney śledzi obecnie 23 jachty w tym „Wdzięczną” (ang. Graceful), czyli 82-metrowy jacht należący do Władimira Putina.

Pierwszym projektem nastolatka było konto na Twitterze @ElonJet, które śledzi loty odrzutowca Elona Muska. Szef SpaceX oferował Sweeney’owi 5 tysięcy dolarów za usunięcie konta, ale ten nie przystał na ofertę.

Bot, który zarządza kontem @ElonJet pobiera publicznie dostępne informacje o lotach, a następnie publikuje je na Twitterze. Po sukcesie pierwszego projektu Sweeney zaczął go rozszerzać i stworzył podobne konta śledzące m.in.: Marka Zuckerberga, brata Elona, Kimbala Muska, Donalda Trumpa, Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, NASA, SpaceX, Virgin Orbit i innych.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Amerykanin stworzył kolejnego bota, który śledzi samoloty rosyjskich oligarchów, dyplomatów i polityków. Można ich obserwować na kanale @PutinJet.

Najnowszym projektem jest @RussiaYachts, który okazał się problematyczny ze względu na to, że informacje o pozycji jednostek pływających nie są tak łatwo dostępne, jak te o samolotach. Konto @RussianYachts nie działa automatycznie, tak a jak te, które śledzą samoloty. Jack Sweeney musi ręcznie zbierać o nich informacje. Dzieli się nimi z mediami, które na ich podstawie opracowują mapy i wizualizacje.

Amerykański nastolatek twierdzi, że mógłby zautomatyzować system, aby działał podobnie do tych, które śledzą samoloty, ale dostęp do danych w czasie rzeczywistym kosztuje kilkaset dolarów miesięcznie. Sweeney zapytał na Twitterze, czy ktoś, kto ma dostęp do systemów śledzących statki, mógłby dać mu do niego dostęp. Na razie nie otrzymał odpowiedzi.

