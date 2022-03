Rosja żąda odcięcia Instagramu i uznania Facebooka za organizację ekstremistyczną

Prokurator Generalny oczekuje, że wszystkie usługi oferowane przez Meta, zostaną zakazane na terenie Rosji, informuje rządowa agencja informacyjna RIA Novosti. Będzie to oznaczać, że Rosjanie stracą dostęp do Facebooka, Instagramu, Messengera i WhatsAppa.

Rosja chce ukarania Facebooka za zgodę na obrażanie Rosjan i grożenie śmiercią Putinowi

Wniosek jest związany z decyzją podjętą przez Meta w piątek 11 marca rano, że użytkownicy w krajach Europy Wschodniej i Centralnej będą mogli zamieszczać posty i komentarze nawołujące do śmierci Władimira Putina i obrażać rosyjskich żołnierzy, co do tej pory było zakazane regulaminami poszczególnych platform społecznościowych.

Nowe zasady Facebooka zezwalają także na podobne komentarze w stosunku do prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Życzenia śmierci będą banowane jeśli będą zawierały konkretną metodę, miejsce i godzinę. Nadal nie można obrażać, ani nawoływać do przemocy lub nienawiści w stosunku do zwykłych Rosjan.

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjski rząd czyni wysiłki w celu utrzymania niewiedzy Rosjan, co do prawdziwych działań ich wojsk. W rosyjskich mediach wojna określana jest sformułowaniem „operacja wojskowa”, rząd wprowadził także zakaz mówienia o niej, jako o inwazji lub wojnie. Wprowadził także wysokie kary za szerzenie informacji, które są sprzeczne z przekazem narzuconym przez Kreml.

W związku z nowymi przepisami aplikacja społecznościowa TikTok zawiesiła możliwość dodawania nowych filmów i prowadzenia relacji na żywo przez użytkowników w Rosji. Natomiast dostęp do Facebooka i Twittera został zablokowany przez rosyjski organ nadzorujący internet Rozkomnadzor.

