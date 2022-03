Bayraktary, Duch Kijowa i kreatywni rolnicy. Wojna na Ukrainie wykreowała wiele symboli

Rosyjska agresja na Ukrainę wywołała pierwszą tej skali wojnę, która toczy się w bezpośrednim sąsiedztwie „świata zachodniego” w czasach tak bardzo rozwiniętej technologii i błyskawicznego przesyłu informacji. To głównie dzięki mediom społecznościowym i w mniejszym stopniu konwencjonalnym środkom przekazu, wojna na Ukrainie toczy się nie tylko na lądzie i w powietrzu, ale także w internecie. Na tym trzecim froncie Ukraina dominuje w takim stopniu, że porażka Rosji wydaje się poniżająca.

W sieci pojawiło się mnóstwo nagrań, zdjęć i memów, które nie tylko wychwalają bohaterstwo ukraińskich żołnierzy i cywilów, ale także naśmiewają się z nieporadności Rosjan. Na Twitterze furorę robi konto, które podszywa się pod jeden z wymyślonych rodzajów sił zbrojnych Ukrainy. Nosi ono nazwę Ukrainian Meme Forces, czyli Ukraińskie Siły Memowe. Codziennie zalewane jest ono nową dawką prześmiewczych grafik.

Ta wojna toczy się więc także w internecie, a co za tym idzie, dostęp do niej ma niemal każdy. Stworzyło to więc jeszcze większe pole do działania dla propagandzistów. Jednak nie chodzi wyłącznie o propagandę, jaka kojarzy nam się np. z wystąpieniami ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa. Mowa o historiach, które czasem są nieco podkoloryzowane, czasem ich prawdziwość budzi duże wątpliwości, ale działają motywująco, podnoszą na duchu i dają wiarę w zwycięstwo. Postanowiłem przyjrzeć się takim symbolom, które wykreowano już podczas tej wojny i porozmawiać o nich ze specjalistami. Interesowało mnie spojrzenie socjologa oraz wojskowego z wieloletnim doświadczeniem. O opinie poprosiłem dra Pawła Maranowskiego, socjologa w Instytucie Socjologii Collegium Civitas oraz gen. Waldemara Skrzypczaka, oficera wojsk pancernych, generała broni w rezerwie, który w latach 2008-2009 był dowódcą wojsk lądowych.

