Rosja bez Instagrama. Serwis od dziś nie działa, bo jest „organizacją ekstremistyczną”

Koniec rosyjskich instagramerek i instagramerów. Od dziś trzeba ich szukać w serwisach VKontakte i Odnoklassniki. Rosja w nocy z 13 na 14 marca postanowiła zablokować Rosjanom dostęp do Instagrama. W ten sposób stracili oni dostęp do wszystkich głównych mediów społecznościowych. Wcześniej podobny los spotkał bowiem Facebooka (należącego do tej samej spółki) i Twittera.

Instagram zablokowany w Rosji

Rosyjskie władze poinformowały w zeszły piątek, że Instagram zostanie zablokowany, ponieważ jest częścią organizacji ekstremistycznej. W ten sposób nazwano Meta, czyli spółkę, do której należą Facebook, Instagram, czy WhatsApp. To reakcja na zgodę władz Meta na publikowanie obraźliwych i nawołujących wręcz do nienawiści wobec Rosjan i Rosji treści. Warunki użytkowania serwisów, które na co dzień zabraniają tego typu działań, zostały w tym wypadku zmienione. Facebook (Meta) nie będzie blokował ani usuwał postów i wpisów na Facebooku i Instagramie nawołujące do przemocy w stosunku do Rosjan i rosyjskich żołnierzy oraz postów nawołujących do zabicia Władimira Putina i Aleksandra Łukaszenki.

Rosyjski Roskomnadzor, czyli urząd odpowiedzialny za kontrolę mediów, postanowił blokować kolejne media społecznościowe. Jak twierdzi, chce w ten sposób uchronić Rosjan.

Eksperci uważają jednak, że Kreml traci wiarygodność swojej propagandy. Coraz więcej osób zaczęło protestować przeciwko zbrojnej inwazji na Ukrainę. Treści kolportowane przez rosyjskie media reżimowe były bowiem zestawiane z informacjami, które za pomocą mediów społecznościowych trafiały do Rosjan z reszty świata.

