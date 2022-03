Rosja traci programistów szybciej niż żołnierzy. Tych tak łatwo nie zastąpi

Pomiędzy 50, a 70 tysięcy programistów i specjalistów z branży IT już wyjechało z Rosji, informuje rosyjska agencja prasowa Interfax, powołując się na Rosyjskie Stowarzyszenie Komunikacji Elektronicznej REAC. Zrobili to w pierwszych dniach wojny, albo jeszcze przed nią, jak np. Aleks, z którym rozmawiał portal Wired.

„Nie wierzyłem, że Putin się powstrzyma i będzie chciał zająć Ukrainę zbrojnie”, mówił programista w rozmowie z Wired. Aleks kupił bilet w jedną stronę 21 lutego, gdy Władimir Putin wygłosił swoje pamiętne przemówienie, uznając niepodległość samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej, które dążą do odłączenia się od Ukrainy.

Rosja traci programistów szybciej niż żołnierzy

Według Stowarzyszenia REAC 50-70 tysięcy pracowników sektora IT, które już opuściło Rosję, to dopiero pierwsza fala. Stowarzyszenie spodziewa się, że w najbliższym czasie kraj chce opuścić kolejne 70-100 tysięcy specjalistów branży IT. Jedyne co ich powstrzymuje to problemy z wyjazdem z Rosji spowodowane przez sankcje ekonomiczne nałożone przez resztę świata.

W odpowiedzi na odpływ specjalistów IT rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego przygotowało szereg ulg, które mają zachęcić do pozostania w Rosji tych, którzy jeszcze nie wyjechali. Wszystkie firmy IT będą zwolnione od podatku PIT na okres trzech lat, a ich pracownicy nie będą powoływani do wojska. Dodatkowo twórcy aplikacji mobilnych oraz firmy zaangażowane w rozwój i implementację rozwiązań IT na rynku rosyjskim otrzymają preferencyjne warunku podatkowe. Firmy IT będą mogły także otrzymać pożyczki i kredyty, których oprocentowanie nie przekroczy trzech procent. Pracownicy firm będą mogli natomiast występować o kredyty mieszkaniowe na preferencyjnych warunkach.

