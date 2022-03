Najpopularniejsza przeglądarka świata z poważną luką bezpieczeństwa. Google zaleca aktualizację

Użytkownicy przeglądarki Google Chrome powinni ją czym prędzej zaktualizować. Okazuje się bowiem, że nakładka do wersji 99.0.4844.84 pozwala załatać bardzo poważną lukę bezpieczeństwa. W większości przypadków aktualizacja pobiera się automatycznie, ale warto to sprawdzić.

Luka w Google Chrome groźna dla niemal wszystkich

Problem, który znaleziono w poprzedniej już wersji przeglądarki Google Chrome, dotyczy wszystkich użytkowników komputerów stacjonarnych z systemami operacyjnymi Windows, MacOs i Linux. Nie musieli się nią przejmować tylko ci, którzy z Chrome'a korzystali na smartfonach, czy tabletach.

Zagrożenie dotyczyło wpływu na silnik JavaScript przeglądarki Chrome. To, jak poważny był problem, pokazuje tempo, z jakim programiści Google'a się z nim uporali. Od pierwszego zgłoszenia błędu, do wypuszczenia na rynek łatki 99.0.4844.84, minęły ledwo dwie doby, co w przypadku tak poważnych luk zabezpieczeń, przeważnie się nie zdarza. Firma, mimo tego, że usunęła błąd, ostrzega, że może on występować w innych systemach, które korzystają z tego samego silnika JavaScript, co Chrome.

Sprawdź, czy twój Chrome jest aktualny

Aby sprawdzić, czy przeglądarka Chrome na komputerze, z którego korzystamy, została zaktualizowana, należy w prawym górnym oknie przeglądarki wcisnąć ikonę trzech kropek ułożonych pionowo (obok nazwy użytkownika), następnie wybrać "pomoc" i "Google Chrome – informacje". Po kliknięciu pojawi się informacja dotycząca m.in. zainstalowanej wersji oprogramowania. Przypominamy, że bezpieczna wersja to 99.0.4844.84.

