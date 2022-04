Przestępcy, którzy zhackowali Microsoft, okazali się zaledwie nastolatkami

Celem przestępców z grupy Lapsus$ padł między innymi Microsoft, z którego wykradziono kody źródłowe aplikacji internetowych i mobilnych, Nvidia, z której wyciekł kod źródłowy kart graficznych, a także Samsung, któremu ukradziono kody źródłowe smartfonów z serii Galaxy. Dwóch Brytyjczyków, szesnastolatek i siedemnastolatek zostali zatrzymani przez angielską policję i usłyszeli zarzuty działalności przestępczej w internecie. Nastolatkowie zostali aresztowani w ramach międzynarodowego dochodzenia policyjnego, którego celem była grupa Lapsus$. Grupa, chociaż jest stosunkowo młoda, to szybko wyrobiła sobie przestępczą renomę. W dochodzeniu udział brało amerykańskie FBI, które wystosowało apel o udzielenie informacji na temat grupy Lapsus$.

Według rzecznika londyńskiej policji każdy z nastolatków usłyszał po trzy zarzuty włamania się do sieci informatycznej w celu uszkodzenia danych, jeden zarzut podszycia się pod inną osobę i jeden zarzut włamania się do sieci internetowej w celu utrudnienia dostępu do danych. Szesnastolatek usłyszał także zarzut przeprowadzenia na komputerze, do którego nie miał dostępu operacji, który by mu taki dostęp zapewniła.

Grupa Lapsus$ rozbita

Wcześniej międzynarodowe organy ścigania zatrzymały siedmiu innych członków grupy Lapsus$. Najmłodszy miał szesnaście a najstarszy dwadzieścia jeden lat. Wszyscy zostali zatrzymani na terenie Wielkiej Brytanii.

Ostatnią działalnością grupy przed zatrzymaniami było opublikowanie danych firmy software’owej pochodzącej z Argentyny.

