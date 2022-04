Elon Musk szykuje się na gigantyczne zakupy. Może zmienić obraz wolności słowa w internecie

Elon Musk chce kupić pozostałe 91 procent akcji platformy społecznościowej, aby dokonać jej transformacji. Tym samym wyjaśnił się powód, dla którego miliarder zrezygnował z miejsca w radzie dyrektorów Twittera. Mógłby wtedy posiadać maksymalnie 14 proc. akcji.

„Zainwestowałem w Twittera, bo wierzę, w jego potencjał do bycia platformą do wyrażania wolności słowa na całym świecie. Wierzę też, że wolność słowa jest niezbędna dla funkcjonowania demokracji”, napisał Elon Musk w liście do prezesa Twittera Breta Taylora.

Musk chce wydać 40 mld dolarów na Twittera

Elon Musk jest gotów kupić pozostałą część akcji po kursie 54,20 za akcję. To o 54 proc. więcej niż to, co Musk zapłacił za swoje 9,1 procent i 38 proc. więcej niż wartość akcji po ogłoszeniu zakupu przez niego pierwszego pakietu.

Szef Tesli i SpaceX nie jest zainteresowany współdziałaniem, albo funkcją doradczą. Sprawę stawia na ostrzu noża. W liście do Taylora pisze, że jego oferta jest ostateczna i jeśli nie zostanie przyjęta, to będzie musiał rozważyć swoją pozycję jako akcjonariusza, dając do zrozumienia, że jeśli nie będzie mógł kupić pozostałych 91 procent Twittera, to sprzeda posiadane przez siebie 9,1 proc.W wyjaśnieniu Elonm Musk napisał, że po swojej pierwszej inwestycji w portal społecznościowy doszedł do wniosku, że w obecnej formie Twitter nie będzie w stanie wprowadzić niezbędnych według niego zmian. „Twitter ma niezwykły potencjał. Odblokuję go”, napisał Musk.

Gdyby doszło do wykupu pozostałych akcji przez szefa SpaceX i Tesli po zaproponowanej przez niego cenie, to transakcja kosztowałaby go ponad 40 mld dolarów, a wycena Twittera wyniosłaby 43 mld. Magazyn „Forbes” szacuje majątek Elona Muska na 265 mld dolarów, co czyni go najbogatszym człowiekiem świata.

