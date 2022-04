Nie, Rosja nie wydała wojny Elonowi Muskowi

14 kwietnia Ukraina zaatakowała okręt wojenny Moskwa, który był okrętem flagowym rosyjskiej floty czarnomorskiej. 15 kwietnia okręt zatonął. 16 kwietnia na stronie er-duma.ru pojawiła się informacja, że prezes partii rządzącej Jedna Rosja Dmitry Medvedev polecił rosyjskim wojskom kosmicznym zniszczenie konstelacji satelitów Starlink.

Rosja zniszczy Starlinki?

Według informacji na stronie, która przypomina oficjalną stronę internetową partii Władimira Putina, satelity Starlink miały pomóc w namierzaniu i naprowadzaniu rakiet ukraińskiego systemu Neptun na okręt Moskwa. Zniszczenie satelitów miałoby być odwetem za zatopienie rosyjskiego krążownika rakietowego.

Informacja nie jest jednak prawdziwa. Biuro partii Jedna Rosja nie zdementowała doniesienia i oświadczyła, że strona internetowa er-duma.ru nie jest jej oficjalną stroną, choć jest łudząco do niej podobna.

Elon Musk od początku wojny aktywnie wspiera Ukrainę. Najpierw włączył usługę internetu satelitarnego Starlink nad terytorium Ukrainy, a następnie przekazał krajowi zestawy do odbioru sygnału satelitarnego.

Elon Musk zaangażował się także w trollowanie strony rosyjskiej na Twitterze. We wpisie wyzwał Władimira Putina na pojedynek jeden na jednego. Na wyzwanie odpowiedział prorosyjski przywódca Czeczenów Ramzan Kadyrov, który stwierdził, że Musk nie może równać się z Putinem, bo grają w „dwóch różnych ligach”. Następnie Kadyrov zaproponował Muskowi szkolenie wojskowe w Czeczenii i nazwał go żeńską formą jego imienia Elona Musk.

W odpowiedzi Musk podziękował za propozycję, ale stwierdził, że gdyby z niej skorzystał, to miałby za dużą przewagę. Miliarder dodał, że jeśli Putin się boi, to on może walczyć tylko lewą ręką. Wpis podpisał imieniem Elona.

