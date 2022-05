Unia Europejska oficjalnie oskarżyła Rosję o atak cyfrowy na Ukrainę 24 lutego

KA-SAT to konsumencka sieć satelitarna obsługiwana przez amerykańską firmę Viasat. Na godzinę przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę sieć została zaatakowana, co spowodowało jej paraliż w Europie Wschodniej i Środkowej. Paraliż doprowadził m.in. do wyłączenia narzędzi sterujących turbinami wiatrowymi w Niemczech oraz dotknął odbiorców we Francji, Włoszech, Węgrzech, Grecji i Polsce.

Z sieci KA-SAT korzystało także ukraińskie wojsko.

UE oficjalnie oskarzą Moskwę

„Ten nieakceptowalny cyberatak jest kolejnym przykładem rosyjskiego, planowego i ciągłego nieodpowiedzialnego zachowania w cyberprzestrzeni. Jednocześnie atak był częścią nielegalnej i nieusprawiedliwionej inwazji na Ukrainę. Takie zachowanie jest sprzeczne z oczekiwaniami wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym Federacji Rosyjskiej”, pisze w deklaracji Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej.

W oświadczeniu UE znalazło się także ostrzeżenie, że ataki cyfrowe mogą rozlać się na inne kraje i doprowadzić do stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa obywateli europejskich.

Unia Europejska razem z partnerami rozważa dalsze kroki, które będą miały na celu odstraszenie i odpowiedzenie na podobne szkodliwe zachowania w cyberprzestrzeni. Unia Europejska będzie nadal wspomagała Ukrainę sprzętowo, finansowo i doradczo, aby wzmocnić jej obronę cyfrową.

Rosja musi natychmiast zakończyć wojnę i bezsensowne ludzkie cierpienie, zakończył Wysoki Komisarz.

Operator sieci KA-SAT, czyli firma Viasat, poinformowała, że do ataku doszło na skutek błędnego zabezpieczenia sieci VPN i uzyskanie przez atakującego dostępu do poziomu sterującego siecią. Następnie atakujący wydał polecenie wybranym urządzeniom wylogowania się z sieci i uniemożliwił im ponowne zalogowanie. W odpowiedzi Viasat wysłała ponad 30 tysięcy modemów, które miały wymienić te uszkodzone.

