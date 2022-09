9-latek wytknął błąd w planetarium. Teraz uczy o rakietach w szkole

9-letni Yan Hongsen stał się narodową sensacją w rodzimych Chinach, po tym jak w internecie zaczęło krążyć popularne wideo z jego udziałem. 16 lipca wybrał się z rodzicami do planetarium w mieście Lhasa w Tybecie. Wyświetlane tam były edukacyjne materiały na temat rakiet Long March.

Ku jego niezadowoleniu, wideo wprowadzało widzów w błąd. Jak zauważył, jednostka Long March 3 została błędnie podpisana jako Long March 5. Młody fan rakiet kosmicznych zdenerwował się tym faktem. Jego reakcja uczyniła go sławnym, a internauci ochrzcili go pseudonimem Rocket Boy.

Rocket Boy Będzie uczył astronomii

Media sprawdziły, co słychać u Yana po wakacjach. Ten zwiedził już 22 planetaria i muzea kosmiczne na terenie Chin. Już po głośnym wideo chłopiec zapowiedział też, że „chce dalej podążać za marzeniami i sam zbudować rakietę”. Jak się okazuje, na razie z wielką pasją składa ich modele i jest się już w stanie pochwalić niemałą kolekcją.

Co więcej, 9-latek chce przekazać swoją wiedzę innym. Prowadził już internetowe lekcje na chińskiej platformie z materiałami wideo – Douyin. Jego konto obserwuje tam już przeszło 214 000 użytkowników. Ale to dla niego mało. Jak podała chińska telewizja CCTV, Yan Hongsen został poproszony o udzielanie lekcji o kosmosie i rakietach dla całej Szkoły Podstawowej 3 w mieście Shaoxing, do której uczęszcza na co dzień.

– W nowym roku szkolnym chce udzielić większej liczby lekcji astronomicznych dla moich szkolnych kolegów. Sam też chce się nauczyć wielu nowych rzeczy – powiedział 9-latek.

Yan miał zainteresować się rakietami i kosmosem już w wieku 4 lat. Wspierają go w tym jego rodzice, a szkoła uważa jego pasję za wielką szansę. – Największy wpływ na dzieci mają ich rówieśnicy. Jeśli uczniowie mają jakieś pytania, szybko idą zapytać się Hongsena o zdanie – ocenia Lao Chunyan, jedna z nauczycielek chłopca.

