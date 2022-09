Setki tysięcy dolarów za pamiątki Elona Muska. Sprzedała je była dziewczyna

Jennifer Gwynne, była dziewczyna Elona Muska z dawnych lat, postanowiła spieniężyć swój stary związek. Na aukcję wystawiła bowiem zdjęcia, notatki i prezenty, jakie miliarder darował jej w trakcie trwania ich relacji.

Była Elona Muska sprzedaje jego zdjęcia na aukcji

Gwynne zarobiła całkiem niezłą kwotę, bo łącznie przedmioty sprzedały się za 165 tys. dolarów, czyli w przeliczeniu ok. 780,5 tys. złotych. Najdroższy okazał się 14-karatowy złoty naszyjnik ze szmaragdem, sprzedany za 51 tys. dolarów. Był to prezent dla dziewczyny Muska, który oczywiście nie był wtedy miliarderem. Do pakietu dołączono też dwie fotografie przedstawiające parę w 1995 roku.

Za 21 tys. dolarów sprzedano fotografię, gdzie Musk wygłupia się przy biurku w akademiku, przyjmując dziwną pozę. Kolejne zdjęcie z uśmiechającym się przyszłym miliarderem wylicytowano za 11 tys. dolarów. Podpisana przez Muska kartka urodzinowa trafiła do kolekcjonera za 16 tys. dolarów.

Związek Elon Musk i Jennifer Gwynne

Związek Elon Musk i Jennifer Gwynne to bardzo stara sprawa. Byli razem przez około roku, w latach 1994-95. Wtedy mało kto słyszał jeszcze o założycielu Tesli i SpaceX (może dlatego, że firmy te jeszcze nie istniały).

Obecnie najbogatszy człowiek na świecie był wtedy po prostu 23-letnim studentem na Uniwersytecie Pensylwania. Po zakończeniu edukacji, licencjatu z ekonomii i fizyki, Musk przeniósł się do Kalifornii. Para próbowała związku na odległość, ale ten szybko przestał im odpowiadać i rozstali się za obopólną zgodą.

Co ciekawe Musk wyjechał do Kalifornii, by rozpocząć dalsze studia na Uniwersytecie Stanforda. Po dwóch dniach jednak rzucił naukę, by założyć swoją pierwszą firmę – Zip2.

