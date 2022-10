Elon Musk wniósł umywalkę do siedziby Twittera. „Let that sink in”

Elon Musk opublikował tweeta z wideo, na którym wnosi umywalkę do siedziby spółki Twitter. „Entering Twitter HQ – let that sink in!” – napisał w żarcie w stylu prop comedy, który dość ciężko przetłumaczyć na polski.

Elon Musk w Twitterze – „Let that sink in”

„Let that sink in”, czyli w wolnym tłumaczeniu „wchłońcie/przetrawcie to” lub „niech wam to zapadnie w pamięć” stało się popularną frazą na Twitterze już parę lat temu. Komentatorzy notorycznie nadużywali tego wyrażenia, wskazując na kolejne absurdy, komentując wiadomości czy po prostu wstawiając linki na platformę.

W końcu miarka się przebrała i prześmiewczym stylu zaczęto traktować wyrażenie... dosłownie. Użytkowników proszono więc, by faktycznie wpuścili do swego domu czekającą na progu umywalkę (gra słow z angielskim sink).

Musk przejmiuje Twittera – chce zwolnić 75 proc. pracowników

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, po przejęciu Twittera Elon Musk planuje zwolnić około trzech czwartych pracowników spółki. Jak wynika z dokumentów udostępnionych przez The Washington Post, miliarder zapowiedział to potencjalnym inwestorom w umowie wykupu spółki społecznościowej.

Utrata 75 proc. pracowników oznacza zmniejszenie zatrudnienia przedsiębiorstwa o 5 500 etatów, czyli z obecnego poziomu 7 500 do około 2 000 osób.

Byłoby to zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami Muska. W czerwcu bieżącego roku mówił, że w razie przejęcia platformy zwolnienia byłyby koniecznością. Argumentował to faktem, że koszt prowadzenia firmy przekracza przychody i Twitter musi zmniejszyć się do „zdrowego poziomu”.

Na chwilę obecną Musk ma kupić Twittera do 28 października 2022 r. Inaczej czeka go sprawa sądowa za niedotrzymanie umowy wartej 44 miliardy dolarów.

