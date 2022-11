Horror w Twitterze. Musk miał zwolnić kobietę w 8. miesiącu ciąży

Elon Musk być może powinien wiedzieć, że niektórych rzeczy po prostu się nie robi. Na przykład nie powinno się zwalniać osób nie z ich winy… z wyprzedzeniem jednego dnia. Nie powinno się tego robić zwłaszcza wtedy, gdy dana pracowniczka jest w ósmym miesiącu ciąży i polega na ubezpieczeniu medycznym pracodawcy.

Kobieta w ciąży zwolniona z Twittera

Rachel Bonn, do niedawna z działu doświadczeń cyfrowych i marketingu produktu Twittera, ogłosiła na platformie społecznościowej, że najpewniej została zwolniona.

„To było w zeszły czwartek, w biurze w San Francisco. Tak naprawdę to był ostatni dzień, kiedy Twitter był Twitterem. Jestem w 8. miesiącu ciąży, mam 9-miesięczne dziecko. Właśnie odcięli mnie od firmowego laptopa” – napisała kobieta, dołączając zdjęcie ze swoim dzieckiem.

Była to odpowiedź na doniesienia dziennikarza Kurta Wagnera z agencji Bloomberg. Nieco wcześniej podał on, że ogromna czystka Twittera nie oszczędza nawet osób w ciąży. Rachel Bonn jest tego chodzącym przykładem. W firmie pracowała od 2019 r.

W USA utrata pracy jest ogromną trudnością, gdyż z etatem związane jest ubezpieczenie medyczne oraz wiele innych benefitów. Pracownikom nie przekazano zaś dotychczas informacji o odprawach i terminie końca ich ubezpieczenia – dodaje Wagner.

Musk zwalani 50 proc. pracowników Twittera

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w piątek Twitter czasowo zamknął swoje biura i uniemożliwił wstęp dla pracowników. To jasny sygnał, że zaczął się bolesny proces masowych zwolnień.

Firma społecznościowa rozesłała już maile przygotowujące kadry na tą smutną ewentualność. Jak informuje korespondencja, poszczególne osoby mają dowiedzieć się o swoim losie za pomocą kolejnego maila, maksymalnie do 9:00 PT (czyli 17:00 czasu polskiego).

„W ramach naszych starań zwrócenia Twittera na ścieżkę powrotu do zdrowia w piątek rozpoczynamy przechodzenie przez trudny proces globalnej redukcji zatrudnienia w firmie” – przekonuje wiadomość otrzymana przez wszystkie osoby zatrudnione w spółce.

Niektórzy pracownicy już zgłaszają blokadę dostępów do systemów i obawiają się, że może to oznaczać ich zwolnienie.

Elon Musk planuje likwidację ok. 3700 miejsc pracy, co oznacza pozbawienie pracy niemal połowy załogi firmy (obecnie pracuje ok. 7500 osób).

