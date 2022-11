Jeff Bezos rozda swoje miliardy. Oto na co pójdą pieniądze

Właściciel Amazona i miliarder Jeff Bezos potwierdził, że zamierza rozdać prawie całą swoją fortunę. Środki przeznaczy na jeden cel, choć ma wspomóc wiele organizacji dążących do jego spełnienia. Co ciekawe, ma to pewien związek z nazwą jego firmy.

Jeff Bezos w ostatnim wywiadzie ogłosił, że rozda większość ze swojej liczącej przeszło 124 miliardy dolarów fortuny. Bogacz wskazał, że środki zostaną przeznaczone na bardzo ważny jego zdaniem cel. Jeff Bezos przekaże swój majątek na ochronę klimatu Jeff Bezos wspólnie ze swoją partnerką Lauren Sanchez ogłosili wielki krok w wywiadzie dla stacji CNN. Biznesmen przekonywał, że chce wspierać organizacje „które mogą zjednoczyć ludzkość i uleczyć głębokie podziały społeczne i polityczne”. Wśród podmiotów, które dostaną bajeczne miliardy Bezosa najwięcej ma być organizacji walczących ze zmianami klimatu Ziemi. To ciekawy wybór, biorąc pod uwagę, że Amazon bierze swoją nazwę od zagrożonej ekologicznie Amazonki. W rozmowie z dziennikarzem amerykańskiej stacji bogacz nie zdradził jednak zbyt wielu szczegółów. Ma przekazać „większość” pieniędzy, choć nie padła kwota. Podobnie nie wymieniono też ani jednej organizacji, którą Bezos zamierza wesprzeć swoimi pieniędzmi. Obecnie para ma „budować możliwości rozdania tych pieniędzy”. – Zbudowanie Amazona nie było łatwe. Stworzenie fundamentu tej firmy wymagało dużo ciężkiej pracy i wielu mądrych osób wokół. Okazuje się, że filantropia działa bardzo podobnie. Rozdawanie pieniędzy nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać – zaznaczył Jeff Bezos. Jeff Bezos i Giving Pledge Jak przypominają, media, wcześniej Jeff Bezos długo mierzył się z krytyką za nie przystąpienie do programu zwanego The Giving Pledge. Jak wskazuje nazwa to zobowiązanie, składane osoby bardzo bogate. Podpisujący zobowiązują się rozdać większość swojego majątku na cele charytatywne. Inicjatywę w 2010 r. zapoczątkowali Bill Gates i Warren Buffett, a na liście są już takie sławy jak Elon Musk, Mark Zuckerberg czy David Rockefeller. Sam Jeff Bezos od lat pozostawał wielkim nieobecnym. Co ciekawe, w 2019 r. Giving Pledge podpisała zaś MacKenzie Scott, była żona Bezosa. Czytaj też:

