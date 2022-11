„Mastodon to piekło”. Alternatywa Twittera ma ostre problemy z prywatnością

Mastodon nadal jest podawany jako dobra alternatywa dla Twittera, po tym, jak „niebieski ptak” przechodzi huraganowe zmiany pod rządami Elona Muska. Wszystko wskazuje na to, że platforma z pradawnym mastodontem może być osobnym piekiełkiem. O co chodzi?

Mastodon – moderatorzy mogą naruszać prywatność użytkowników

Wyobraźcie sobie, że Mark Zuckerberg we własnej osobie może do woli przeglądać wasze prywatne wiadomości na Messengerze. Jeśli zauważy, że źle się tam o nim wyrażacie… może jednym kliknięciem skasować całe wasze konto. Brzmi jak absurd? Na Mastodonie to rzeczywistość.

Ian Miles Cheong – znany w środowisku twórca na YouTubie – w ostrych słowach wypowiedział się o alternatywnej platformie społecznościowej.

„Mastodon to piekło. To piekło, w którym każdy moderator może czytać wasze prywatne wiadomości i jeśli stwierdzą, że ich obgadywałeś – dostaniesz bana. To dokładna odwrotność Twittera, gdzie mogę sobie żartować z Elona Muska i nic mi się za to nie stanie” – ocenił Cheong.

Moderacja na Mastodonie kuleje

W załączniku YouTuber dodaje też zrzut ekranu z posta jednego z moderatorów Mastodona. Ten narzeka w nim, że ma za dużo pracy z przeglądaniem zgłoszeń dotyczących „osób, które się komuś nie podobają”. Grozi też, że zacznie banować konta, które „zbyt często” używają funkcji zgłoszenia nieprawidłowości na Mastodonie.

Tu drobne wyjaśnienie – Mastodon nie zatrudnia moderatorów jako firma. Platforma składa się z tysięcy niezależnych serwerów, z których każdy moderowany jest przez właścicieli. Założyciele serwera mają zaś na nich pełnie władzy i nie koniecznie słusznie wykorzystują swoje przywileje.

Co ciekawe, na post Cheonga odpowiedział też sam Elon Musk. W swoim stylu trolla napisał „świetnie się bawię”. Przekonywał też, że użytkownicy Mastodona „wrócą na Twittera, bo ta platforma jest dla nich jak kokaina medycznie czystego poziomu”.

