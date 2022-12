AI jak trener koszykówki. Nauczy cię bezbłędnie rzucać kosze

Rzut za dwa punkty z linii faulu to jedna z fundamentalnych umiejętności potrzebnych na boisku do koszykówki. Jednak nawet zawodnikom NBA czasami nie udaje się z powodzeniem wykonać dwóch tego typu rzutów z rzędu.

Praktyka czyni mistrza, a w tej jak się okazuje… może nam pomóc sztuczna inteligencja.

AWS Free Throw Analyzer w działaniu

W zeszłym tygodniu odbyło się największe wydarzenie roku dot. rozwiązań chmury obliczeniowej Amazon Web Services – AWS re:Invent 2022 w Las Vegas. Podczas expo odbywającego się w ramach konferencji jedno ze stoisk poświęcone było właśnie rzutom wolnym do kosza.

Stawianie fizycznych wyzwań informatykom wiąże się z pewnym ryzykiem, ale stoisko było jednym z bardziej obleganych przez swoją unikalność. Koncepcja była wyjątkowo prosta – podczas rzucania pięciu rzutów system wykrywał tor lotu piłki, jej szybkość, ułożenie naszego ciała i inne parametry każdego z rzutów. Dane pozwalały uczestnikom poprawić swoje wyniki po spojrzeniu na podpowiedzi z ekranu.

AWS Snowball analizuje koszykówkę

Sercem całego procesu był podłączony do czujnego oka kamery AWS Snowball. Maszynę można nazwać „chmurą zamkniętą w pudełku”. Mobilne urządzenie przypominające skrzynkę zawiera w sobie potężne komponenty służące do analizy obrazu i innych czynności AI, w tym przypadku wykorzystywane w technikach uczenia maszynowego (ML). „Śnieżka” jest używana na tzw. krawędzi sieci (ang. edge computing), czyli między innymi tam, gdzie połączenie do internetu nie jest stabilne lub nie ma wystarczającej przepustowości.

AWS Snowball wysyłany jest tam, gdzie dostęp do centrów danych chmury obliczeniowej jest luksusem, a nie codziennością. Maszyny są stosowane m.in. na platformach wiertniczych, lotniskowcach, w bazach wojskowych czy mobilnych posterunkach. Kilka urządzeń AWS Snowball było też wykorzystanych do pomocy rządowi Ukrainy w przenosinach danych do chmury. Więcej o tym przeczytacie poniżej.

