Nowy Twitter Blue jeszcze dziś. Będzie drożej dla użytkowników Apple

Twitter od pewnego czasu pracował nad zmianą warunków subskrypcji Twitter Blue – dotychczas mało przydatnego abonamentu. Nowa odsłona usługi to dzieło Elona Muska. Ponowna premiera ma się odbyć jeszcze „w poniedziałek”. Najpewniej będzie to jednak czas właściwy dla Stanów Zjednoczonych, a więc w Polsce może to już być wtorkowa noc.

Nowy Twitter Blue – subskrypcja droższa na Apple iOS

Twitter ogłosił zmiany oczywiście – na Twitterze. Oficjalne konto platformy podało, że usługa wystartuje w poniedziałek 12 grudnia 2022 roku. Zaskoczeniem jest cena – fani spodziewali się zapowiadanej przez Muska stawki 8 dolarów za miesiąc. Ta obowiązuje jednak poza systemem iOS, gdzie zapłacić trzeba aż 11 dol./mc. To różnica ok. 38 procent.

Firma wymienia, że subskrybenci otrzymają dostęp do edycji tweetów po ich wysłaniu, możliwość wstawiania na platformę wideo w rozdzielczości 1080p, tryb czytania oraz oczywiście niebieskiego „ptaszka”.

Wprowadzony ma też zostać ujednolicony system oznaczeń. Złoty znak „ptaszka” zarezerwowany będzie dla firm i marek. Niebieski oznaczać będzie subskrypcję, a szary – oficjalne konto rządowe lub osoby pełniącej stanowisko publiczne.

Platforma należąca do Elona Muska zapewnia, że użytkownicy nadal będą mogli zmieniać swoje wyświetlane nazwy, adresowe nazwy kont (@xyz) oraz zdjęcia profilowe. Z każdą taką zmianą czasowo stracą jednak oznaczenie konta – odzyskają znaczek dopiero po ponownej weryfikacji nowych informacji przez firmę.

Twitter na specjalnie przygotowanej grafice wymienia też funkcje premium, które trafią do Blue w niedalekiej przyszłości. Osoby decydujące się na abonament będą preferowane przez algorytmy i będą pojawiać się wyżej od „zwykłych śmiertelników”.

Elon Musk ratuje Twittera subskrypcją Blue?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, eksperci uważają, że Musk widzi w abonamencie szansę na zyski dla Twittera, która ma wielkie przychody, ale same straty.

– Twitter Blue to sposób Muska na uniezależnienie się od modelu biznesowego opartego na reklamach. To kolejny pomysł na firmę, który ma dość mocne uzasadnienie. Według jego planu bazą przychodów miałyby być właśnie cykliczne opłaty abonamentu. Te nie będą się zmieniać wraz ze zmianami na rynku reklam – ocenia dla nas Eryk Szmyd, analityk w domu maklerskim XTB.

Zdaniem eksperta miliarder celuje w subskrypcje od m.in. osób publicznych i firm, dla których 8 dolarów miesięcznie to niewygórowana stawka.

