LegenDariusz znów podbija internet. Ten komentarz Szpakowskiego stał się memem

Dariusz Szpakowski znów jest gwiazdą internetu. Najnowsze memy z legendarnym komentatorem nie mają jednak na celu wytykania mu błędu. Fragment jego komentarza jest wykorzystywany jako uniwersalna puenta.

„Argentyno, co ty robisz?”, czyli finał Argentyna – Francja

„Czy to będzie 2:0? Di Maria, Di, Di, Di, Di, Di Maria! Argentyno, Argentyno! Co ty robisz?!” – komentował w wielkich emocjach drugą bramkę Argentyny Dariusz Szpakowski. Chodzi o sytuację, która wydarzyła się w finale mistrzostw świata, gdzie drużyna Leo Messiego zmierzyła się z Francją.

Był to ostatni mecz na mistrzostwach świata skomentowany przez legendę polskiego dziennikarstwa sportowego. Pan Dariusz pożegnał się tym komentarzem z kibicami, ale jak widać, tak jak bywało już w przeszłości, także fragmenty meczu finałowego z Kataru, pozostaną w głowach polskich kibiców nie tylko ze względu na wydarzenia boiskowe.

Emocjonalny komentarz jest jednak najprawdopodobniej nie tylko tego, że mecz był ostatnim finałem legendy. Dariusz Szpakowski nie ukrywa także, że jest szczególnie związany z reprezentacją Argentyny, która jest bliska jego sercu ze względu na początki kariery, gdy miał możliwość komentowania meczów z Diego Armando Maradoną w składzie.

Sam mecz Argentyny z Francją był też niezwykły. Już po jego zakończeniu został okrzyknięty jednym z najlepszych finałów w historii. Emocje przy komentarzu wywołał także fakt, że bramka na 2:0 padła w 36 minucie po wspaniałej akcji zespołowej Argentyńczyków, którzy wyprowadzili bezbłędny kontratak.

Dariusz Szpakowski podbija internet

Jak to w przypadku tak charakterystycznych momentów bywa, słowa Dariusza Szpakowskiego zostały wycięte i kilkusekundowy fragment nagrania, ze słowami “Co ty robisz” i Panem Dariuszem łapiącym się za głowę, jest podkładany do różnego rodzaju sytuacji. Internauci nie zawodzą. W sieci można znaleźć bardzo pomysłowe propozycje. Część z nich odnosi się także do wieczerzy wigilijnej.

