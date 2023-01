Bill Gates zmienił telefon. To prezent od prezesa znanej firmy

Pewnie was to nie zaskoczy, ale Bill Gates nie używa telefonu z mobilnym systemem Windows, ani nawet urządzenia produkowanego przez Microsoft. Miliarder preferuje smartfony innej marki i właśnie zaopatrzył się w najnowszy model telefonu jednej z azjatyckich firm. Co ciekawe, był to prezent od innego znanego biznesmena.

Jaki telefon ma Bill Gates? Preferuje składane Galaxy Foldy

W połowie 2022 roku Bill Gates zdradził podczas internetowej sesji pytań (AMA – Ask Me Anything) na Reddicie, że używa składanego telefonu. Nie jest to jednak Surface Duo 2, produkowany przecież przez Microsoft.

Znany miliarder przyznał, że na co dzień używa Samsunga Galaxy Z Fold 3 – smartfonu należącego do grona najbardziej flagowych urządzeń koreańskiego producenta.

„Próbuje różnych [telefonów]. Z rozkładanym ekranem [Folda 3] jestem w stanie poradzić sobie ze wszystkim zadaniami jedynie z komputerem przenośnym i telefonem” – zaznaczył znany menedżer.

Gates ma kolejnego Samsunga – dostał Folda 4 od prezesa firmy

Zaledwie wczoraj Gates zasiadł zaś do jedenastego już AMA na Reddicie i przyznał, że… zmienił telefon.

Jak się okazuje, miliarder posługuje się teraz Samsungiem Galaxy Z Fold 4, czyli ulepszonym modelem telefonu, do którego przywykł już wcześniej.

Co ciekawe, był to prezent od prezesa Samsunga, Lee Jay-Yonga. Gates miał specjalnie polecieć aż do Korei Południowej, spotkać się z szefem Samsunga i właśnie wtedy otrzymał najnowszy składany smartfon firmy.

„Oczywiście, na smartfonie używam Outlooka i wielu innych aplikacji Microsoftu. Rozmiar ekranu [smartfona] sprawia, że całkowicie zrezygnowałem z tabletów. Korzystam z telefonu i przenośnego komputera z Windowsem” – wymienia Bill Gates.

Microsoft i Samsung dość mocno współpracują pod względem oprogramowania. W ramach partnerstwa na telefonach z Korei instalowane są fabrycznie aplikacje takie jak Office, Outlook czy Teams. Programy są też specjalnie dostosowane do składanych smartfonów.

