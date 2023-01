Microsoft wycofuje Windows 10. Macie tydzień

Microsoft zapowiedział oficjalne zakończenie sprzedaży cyfrowej licencji na Windows 10. Użytkownicy mają czas na zakup jedynie do końca miesiąca, a 31 stycznia produkt zostanie wycofany z oficjalnego sklepu. Macie więc równo tydzień na decyzję o ewentualnym zakupie.

Microsoft wycofuje Windows 10 ze sprzedaży i zachęca do przesiadki

Oczywiście nie oznacza to, że 1 lutego wszystkie systemy z Win 10 przestaną działać. Wsparcie techniczne oprogramowania ma trwać jeszcze parę lat, a dokładnie – do 14 października 2025 roku.

Dotyczy to jednak jedynie poprawek zabezpieczeń i ulepszeń chroniących użytkowników przed nowymi rodzajami wirusów, programów śledzących i różnej maści malware. Amerykańska korporacja nie zamierza jednak jakkolwiek rozwijać produktu.

Nowy Windows nas śledzi. Stary Windows nie jest bezpieczny

Co jasne, Microsoft wygaszając starszy system chce w ten sposób powoli zachęcać wszystkich użytkowników do migracji do najnowszego produktu firmy – Windowsa 11. Jak wiadomo, nowe systemy operacyjne spod znaku okienek miewają jednak swoich przeciwników, narzekających m.in. na coraz większą inwigilację użytkownika i zbieranie danych na potrzeby korporacji.

Statystycznie, im dłużej dany system nie jest wspierany, tym bardziej jest niebezpieczny. Hakerzy znajdują bowiem coraz nowe sposoby na wykorzystanie błędów systemu, który nie jest już aktywnie udoskonalany przez producenta. Choć pojedyncze osoby zarzekają się, że do dziś korzystają z wiekowych systemów jak Windows XP, Vista bądź Windows 7 – większość użytkowników zapewne pójdzie za radną firmy i zmieni oprogramowanie na najnowsze.

Jest to dość łatwe i darmowe, choć nie do końca wiadomo, jak długo. Internauci wyczytali w oficjalnej komunikacji Microsoft, że firma zapewniać będzie darmową aktualizację przynajmniej do 5 października 2022 roku. W chwili obecnej program aktualizacji nadal jest oferowany. W teorii może zniknąć w każdej chwili, ale Microsoftowi zapewne zależy do nakłonienia na przesiadkę jak największej liczby osób.

Czytaj też:

Historia sukcesu Billa Gatesa. Rzucił Harvard, a potem MicrosoftCzytaj też:

CD Projekt zaprasza graczy do testów. Tak można zobaczyć polskie tytuły przed premierą