Doradca Zełenskiego atakuje Elona Muska: Reputacja Twittera umiera. To, co robisz jest zbyt oczywiste

Pierwsze dni wojny w Ukrainie stały pod znakiem dużej przyjaźni między Elonem Muskiem a Ukraińcami. Jeszcze wtedy najbogatszy człowiek świata zaczął pomagać w kwestii dostępu do internetu satelitarnego sieci Starlink. Później było już jednak tylko gorzej.

Doradca Zełenskiego atakuje Elona Muska

Nie dość, że Musk zaczął komplikować kwestie dotyczące Starlinków, które trafiał na Ukrainę również dzięki polskiemu rządowi i PKN Orlen, to po przejęcia przez niego Twittera, sprawa zaczęła się jeszcze bardziej komplikować.

„ Nowa partia odbiorników Starlink! W czasie, gdy Rosja blokuje dostęp do internetu, Ukraina otwiera się na cały świat. Ukraina to prawda, a prawda zawsze zwycięża. Dziękuję Elonowi Muskowi, rządowi Polski i Orlenowi” – pisał 18 marca 2022 roku Mychajło Fedorov, wicepremier i minister transformacji cyfrowej Ukrainy. Po tej miłej atmosferze pozostało już jednak tylko wspomnienie.

Teraz doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ma do Elona Muska kolejny zarzut. Jego zdaniem Twitter ogranicza zasięgi oficjalnych kanałów ukraińskiego przekazu, a jednocześnie promuje te, szerzące rosyjską propagandę.

„Może nie powinieneś zmniejszać roli przekazu kont ukraińskich oficjeli i sztucznie zmniejszać zasięgu ich wpisów? To, co robisz, jest zbyt oczywiste. Nie pomagaj pozbawionej talentu prorosyjskiej propagandzie. To im nie pomoże, a reputacja Twittera umiera” – napisał w ostrym tweecie Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

„Może do określenia zasad potrzebny jest jakiś regulator” – dodał doradca prezydenta Ukrainy.

