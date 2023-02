„Przepraszam, coś się kliknęło”. Nowy mem z Facebooka podbija internet

Memy z „przepraszam, coś się kliknęło” całkiem zalały internet, a w specyficzną konwersację wpadają kolejne osoby, firmy czy marki. Jak zaczął się najnowszy żart w internecie?

„Przepraszam, coś się kliknęło” – o co chodzi z memem z FB?

Początki mema są niezwykle proste. Jeden z internautów zauważył i udokumentował wpis, w ramach którego niejaki pan Andrzej publikuje na swoim Facebooku nowy status. Był to fakt, że jest w związku z panem Józefem. Zadziwiony Józef pisze „co to ma być”. Autor odpowiada na to „przepraszam, coś się kliknęło, nie wiem co to jest”.

Niezręczna wymiana zdań, która powstała najpewniej z czystego przypadku została natychmiast wykorzystana do internetowego śmieszkowania. Szybko podmieniono bohaterów, którzy w nowej wersji niby przypadkiem coś kliknęli, a naprawdę pokazali światu swoje ukryte pragnienia.

I tak rozpoczęła się parada memów. Wśród przykładów znaleźć można m.in. znanego z klasycznych animacji Żwirka, który ogłosił swój związek z Muchomorkiem. Triss Merigold „zaklikała” Geralta z Rivii, Ferdynand Kiepski podkochiwał się w Marianie Paździochu, ananas poczuł miętę do pizzy, Stanisław Wokulski przypadkowo dodał związek z Izabelą Łęcką i tak dalej.

Marki i influencerzy przejmują mema – im też „coś się kliknęło” na FB i Instagramie

Jak można się było spodziewać, marki, instytucje i influencerzy szybko popłynęły na najnowszej fali viralowego mema. Co ciekawe, często w roli pary stawiano konkurujące firmy. KFC ogłosiło więc swój związek z Pizza Hut na oficjalnym koncie (obie marki należą do AmRest). Na jednym z obrazków Radio ZET „zaklikało” RMF FM, TVN związał się z Polsatem, ZOO we Wrocławiu poczuło amory do ZOO w Łodzi, a Gdańsk do Gdyni.

Spore zainteresowanie wytworzyło się też wokół Roberta Lewandowskiego. W jednym memie Lewy jest w związku z nagrodą Sportowiec Roku, a „co to ma być” pisze mu Iga Świątek. W innej wersji Lewandowski ogłasza, że Świątek została jego dziewczyną. Chóralnym „co to ma być” odpowiada mu wtedy zarówno tenisistka, jak i Anna Lewandowska – żona piłkarza.

