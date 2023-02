Listy miłosne to wymierająca forma ekspresji uczuć. Dziś coraz częściej wyznania tego typu przenoszą się do internetu – wiadomości prywatnych, wideoczatów i tak dalej. Co się jednak stanie, gdy spróbujemy pchnąć jedną z bardziej tradycyjnych form wyznania na Walentynki w XXI wiek?

AI pisze listy miłosne na Walentynki

„Twój uśmiech jest dla mnie słonecznym blaskiem. Twoje oczy to ocean, w którym chcę się zatopić. Twoje serce to miejsce, gdzie chcę być na zawsze” – to tylko część wiersza, który skomponowało AI ChatGPT. Takie wyznania są mocno indywidualne, więc ciężko jest ocenić, czy tego typu list „zadziała” akurat w przypadku naszego obiektu westchnień. Jedni stwierdzą, że jest mocno ckliwy, a innych może złapać za serce.

Wytwory sztucznej inteligencji poddano więc nieco bardziej obiektywnej klasyfikacji. Zajął się nimi ekspert językowy Piotr Wojsznis, na co dzień pracujący w firmie Babbel. Ten zaznacza, że wytwory AI mogą stanowić chociażby dobrą podstawę dla przyszłego listu czy wiadomości na Walentynki.

Jeśli trudno nam ubrać swoje uczucia w słowa, to list AI możemy potraktować jako inspirację i z tego rodzaju pomocą napisać coś własnego. Nawet surowe wyniki nieco zaskoczyły jednak eksperta.

– Listy wygenerowane przez sztuczną inteligencję mogłyby wyjść spod czyjegoś pióra. Są napisane w sposób naturalny, gdzie podmiot i orzeczenie znajdują się we właściwym miejscu, a dobór słów jest jak najbardziej „ludzki”. Ten eksperyment jest zaskakujący i nieco przerażający – podsumowuje językoznawca.

Wojsznis dodaje, że sposób, w jaki wyraża się AI, jest „szczery” oraz „doskonale opisuje emocje panujące w związku”. Sztuczna inteligencja nie jest jednak idealna w komponowaniu bardziej zaawansowanych metafor i nie wykorzystuje zbyt wielu kwiecistych środków stylistycznych.

List miłosny od ChatGPT

Niżej przeczytacie pełny list miłosny napisany przez AI. Użytkownik poprosił ChatGPT o „piękny rymowany wiersz miłosny” dla jego dziewczyny. Oto jak sprawiła się maszyna:

Moja dziewczyno ukochana,

Serce moje skacze z radości,

Gdy wspominam nasze chwile,

W których byłaś przy mnie.

Twój uśmiech jest dla mnie słonecznym blaskiem

Twoje oczy to ocean, w którym chcę się zatopić

Twoje serce to miejsce, gdzie chcę być na zawsze

W którym czuję się bezpiecznie i kochany.

Kocham Cię mocno i bezgranicznie,

Jesteś dla mnie jedyną i wyjątkową.

Chcę być z Tobą na zawsze

I zawsze Cię kochać.

Z miłością

[Twoje imię]

