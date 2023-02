ChatGPT w Operze. Potężne narzędzie na prezentacji

Pod koniec ubiegłego tygodnia firma Opera Software ogłosiła, że w przeglądarce spółki znajdą się funkcje AI oparte o model sztucznej inteligencji ChatGPT. Jedną z potwierdzonych funkcji jest opcja Shorten. Dzięki niej użytkownik może polecić asystentowi AI skrócenie i podsumowanie najważniejszych informacji, jakie można znaleźć m.in. w artykule prasowym.

Opera zyska funkcje AI – ChatGPT streści czytaną stronę

Wiceprezes ds. marketingu i komunikacji Opery Jan Standel został zapytany o nowości dotyczące sztucznej inteligencji przez serwis The Verge. Przedstawiciel Opery odrobinę dokładniej opowiedział o ambicjach firmy. Wspomniał między innymi, że ciekawa opcja skracania treści „będzie uruchomiona w przeglądarce bardzo niedługo”.

Jak powiedział reporterom, funkcja Shorten to jednak dopiero wierzchołek góry lodowej. Opera zamierza bowiem dodać do swojego paska bocznego wiele innych ułatwień wykorzystujący możliwości AI ChatGPT. Mają one „wspomagać” zwykły proces przeglądania internetu, choć nie do końca wiadomo, o co dokładnie miałoby chodzić.

Kolejnym krokiem ma być zaś dodanie „popularnych opcji treści wytwarzanej przez AI”. Jak można się domyślać, może chodzić o opcje konwersacji ze sztuczną inteligencją w formie czatu lub kontekstowe wyszukiwanie w oparciu o rozmowę z czatbotem.

Microsoft wprowadza ChatGPT do Bing i Edge

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, jeszcze przed Operą czy Google firma Microsoft ogłosiła nowości AI we własnych produktach – wyszukiwarce sieciowej Bing oraz przeglądarce internetowej MS Edge.

– To nowa era wyszukiwania. Ten wyścig rozpoczyna się dziś i zamierzamy w nim sprintować. Co najważniejsze, chcemy mieć dużo frajdy wprowadzając kolejne innowacje do wyszukiwania w sieci. To już najwyższy czas – powiedział w czasie prezentacji prezes Microsoftu Satya Nadella.

Nowe funkcje Binga i Edge to m.in. pasek asystenta AI umieszczony z prawej strony witryny z wynikami. Podczas prezentacji wyszukiwarkę zapytano o trzydaniowy obiad dla wegetarian z deserem czekoladowym. Po lewej widoczne były klasyczne wyniki szukania, a po prawej konwersacja z AI. ChatGPT sam zasugerował wyniki i nawet życzył wyszukującemu udanego spotkania.

Edge ma zaś zyskać dwie funkcje AI – czatowania oraz tworzenia. Szczególnie ciekawa jest ta druga, która ma pozwalać na przykład na automatyczne napisanie maila, czy innej treści na zadany temat.

