Twitter pozwoli na reklamy marihuany. To sprawka Elona Muska?

Elon Musk nie ukrywa swojego zamiłowania do marihuany i jak się wydaje, kolejny kaprys prezesa Twittera może przekształcić się w wielką zmianę na rynku reklamowym.

Platforma, którą kupił w zeszłym roku, zezwoliła bowiem właśnie na reklamy marihuany w serwisie społecznościowym. To pierwszy taki przypadek w branży social media, która zwykle bardzo ostrożnie podchodzi do tematu tej używki.

Reklamy marihuany legalne na Twitterze

Według oficjalnego ogłoszenia firmy, reklamy dotyczące marihuany nadal będą musiały trzymać się pewnych wytycznych. Spoty będą wyświetlane w USA, tylko w tych stanach, gdzie używka jest już legalna.

Twitter zaznacza, że dyskusje dotyczące marihuany na platformie mają być popularniejsze niż wpisy dotyczące bardzo powszechnych tematów. Używka ma być bardziej popularna niż: zwierzęta domowe, gotowanie, golf, fast food, kawa czy wysokoprocentowy alkohol.

„Konwersacje dotyczące marihuany na Twitterze są zabawne i angażują użytkowników. Twitterowicze piszą o swoich doświadczeniach po spożyciu środka – ze względów medycznych, dla dobrostanu czy rekreacyjnie. Polecają sobie też ulubione marki, produkty czy konkretne sklepy” – argumentuje zmianę Twitter.

Reklamy marihuany, ale nie wszystkie

Choć tama została przełamana, to reklamodawcy muszą zastosować się do szeregu ograniczeń, których firma nie wymienia w oficjalnym wpisie. Jak dowiedzieli się dziennikarze – reklamy nie mogą bezpośrednio promować lub oferować kupna marihuany, z wyjątkiem produktów z CBD które nie są przeznaczone do spożycia wewnętrznego.

Firmy kupuje reklamy muszą posiadać odpowiednie licencje, podobnie jak ma to miejsce m.in. z reklamodawcami hazardowymi. Firmy nie mogą też targetować osób poniżej 21 roku życia.

Dozwolone jest zaś budowanie wizerunku marki czy reklamy informacyjne, na przykład dotyczące wpływy CBD czy THC na organizm człowieka.

