Sztuczna inteligencja przejmuje radio. Tak działa RadioGPT

Firma mediowa Futuri z dumą ogłosiła w ostatnim czasie start projektu RadioGPT. Jak można domyślić się po nazwie, jest to połączenie technologii sztucznej inteligencji ChatGPT z klasyczną formułą muzycznej stacji radiowej.

RadioGPT – AI jako DJ radiowy

RadioGPT ma być pierwszym w historii projektem łączącym te dwa światy i jednocześnie wykorzystuje wcześniejsze technologie Futuri. Jak to działa?

Firma mediowa znana jest ze swojego systemu AI TopicPulse, który przeczesuje internet w poszukiwaniu najbardziej przydatnych newsów i trenujących wiadomości, m.in. dla użytkowników w określonych regionach.

Konkretne artykuły są potem przetwarzane przez czatbota ChatGPT, który przekształca wiadomości w naturalnie brzmiący skrypt – taki, który imituje obecność prezentera radiowego na antenie. Na koniec trzeci już silnik AI przekształca napisany skrypt na mowę.

Oznacza to, że cyfrowe radio może w pełni obsłużyć przerwy między piosenkami za człowieka. Prezenter AI powie nam, którego utworu właśnie wysłuchaliśmy i jaki będzie następny. Najprawdopodobniej od czasu do czasu wspomni też o pogodzie, korkach w danym mieście czy regionie i tak dalej. Czytać też może skróty najnowszych wiadomości, co także jest stałym elementem transmisji radiowej.

Czy AI zastąpi prezenterów radiowych?

Jeszcze ciekawsza jest funkcja duetu, a nawet tria DJ-ów AI. System sztucznej inteligencji może bowiem wygenerować naturalnie brzmiący skrypt, gdzie słuchaczy zabawia więcej niż jeden prezenter.

Co ciekawe, technologia syntezy mowy może dodatkowo pobrać próbki ludzkich DJ-ów i brzmieć bardzo podobnie do nich. Oznacza to, że sztuczna inteligencja mogłaby zyskać część charakteru realnych prezenterów, do których słuchacze są już przyzwyczajeni. Oczywiście pracownicy radia mogą być z tego mało zadowoleni, bo technologia potencjalnie dąży do… pozbawienia ich pracy.

