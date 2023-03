AI trafia do Worda i Outlooka. Microsoft pokazał nowe funkcje ChatGPT

Podczas dzisiejszej prezentacji Future of Work with AI Microsoft zapowiedział kluczowe nowości z ChatGPT i kolejne funkcje wspierane sztuczną inteligencją. Tym razem funkcja Copilot trafiła do programów takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook i Teams.