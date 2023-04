AI pracuje za dziesięciu. Oto co zrobiło w pół godziny

ChatGPT coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko do zabawnych konwersacji, ale też do wykonywania ciężkiej pracy za ludzi. Specjalista w dziedzinie zarządzania sprawdził, co jest w stanie w krótkim czasie osiągnąć generatywna sztuczna inteligencja. Po pół godziny był zachwycony.

AI skończył projekt biznesowy w pół godziny

AI przemusztrował profesor Ethan Mollick z wydziału zarządzania z Wharton School of the University of Pennsylvania. Całą sprawę drobiazgowo opisał potem na swoim blogu One Useful Thing. „To, co osiągnęło AI, jest nadludzkie” – zapowiada już na początku wpisu.

Mollick chciał na próbę rozreklamować grę o edukacyjnym charakterze – The Saturn Parable. To realne narzędzie opracowane przez Wharton School, które ma uczyć umiejętności liderskich i zarządzania zespołem w otoczce fikcyjnej misji eksploracji Saturna.

Jak wyglądał test? Ekspert na początek nastawił budzik na 30 minut – po upływie czasu wstrzymał zaś wszystkie prace związane z kampanią marketingową i podsumował osiągniecia. A tych było zaskakująco wiele.

Marketing AI – kampania reklamowa gotowa w 30 minut

Na początek profesor zarządzani wykorzystał narzędzia ChatGPT zawarte w wyszukiwarce Bing, udostępnianej przez Microsoft. Poprosił narzędzie o zebranie informacji związanych z The Saturn Parable z internetu. Następnie kazał AI „wyczuć się w marketingowego geniusza”.

Z takim podejściem Bing miał stworzyć dokumenty niezbędne do przeprowadzenia reklamowej kampanii mailowej dotyczącej gry. Po trzech minutach AI napisało przeszło 1 757 słów.

Kolejno AI stworzyło stronę internetową informującą o grze. ChatGPT napisał treść, dobrał materiały graficzne, a potem samodzielnie wykonał kod programistyczny, niezbędny do działania witryny. System zdążył też przygotować 5 kampanii marketingowych na największe platformy społecznościowe oraz logo projektu.

Potem pałeczkę przejęło artystyczne AI MidJourney. Maszyna wykonała tzw. hero image, czyli przyciągającą wzrok grafikę, witającą gości na stronie. Bing napisał też scenariusz reklamy wideo, narzędzie ElevenLabs nagrało realistycznie brzmiący głos narratora, a jeszcze inna sztuczna inteligencja – D-id – wyprodukowała wideo.

Tu jednak czas testu się skończył. Mollick nadal jest jednak zachwycony, bo otrzymał prawie kompletny projekt biznesowy w rekordowym czasie. W podsumowaniu ocenia zaś, że podobne wyzwanie „zajęłoby zespołowi nawet parę dni pracy”.

Czytaj też:

Stworzyli AI jak ChatGPT za 600 dolarów. To może być naukowy przełomCzytaj też:

Rekruterzy rozpoznają ChatGPT. Listy motywacyjne AI „coraz łatwiejsze do wykrycia”