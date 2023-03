ChatGPT wyświetla reklamy. Microsoft chce zarabiać na AI

W ostatnim czasie użytkownicy zaczynają zgłaszać reklamy, jakie wyświetlają im się podczas konwersacji z czatbotem Bing, opartym na technologii ChatGPT od OpenAI. Nie jest to jeszcze standardem, ale Microsoft już zapowiada, że z czasem reklamy trafią do wszystkich użytkowników.

Reklamy w ChatGPT – Bing wyświetla pierwsze linki sponsorowane

Część testujących czat Bing AI internautów zaczęło zgłaszać, że odpowiedzi sztucznej inteligencji są „wzbogacone” linkami reklamowymi. Bing Chat tak jak wcześniej podaje źródła swoich odpowiedzi, lecz teraz każdy przypis może być też opatrzony znacznikiem „Ad”. Sygnalizuje on, że właściciel witryny zapłacił za promowanie tego linka.

W powyższym przypadku użytkownik szuka „najtańszych aut marki Honda”. Bing Chat zapewnia mu odpowiedź, jednak ceny pochodzą z serwisu TrueCar, który zapłacił, by być umieszczany w tym miejscu. Naturalnie powstaje pytanie, czy internauta otrzymał od AI faktycznie najlepsze oferty, czy system jedynie skierował go do serwisu, który najwięcej zapłacił Microsoftowi.

Microsoft: eksplorujemy reklamy w Bing

W niedawnym wpisie na oficjalnym blogu Binga Microsoft wprost przyznaje, że firma „eksploruje możliwość umieszczania reklam w Czacie”. – Tak, reklamy będą się pokazywać w nowym Bingu, a dokładniej w Czacie. Będzie to wyglądać tak samo jak w przypadku tradycyjnych wyników wyszukiwania – komentuje dla The Verge Caitlin Roulston, dyrektorka ds. komunikacji Microsoftu.

Menedżerka podsumowuje, że obecnie reklamy są w fazie testów. Oznacza to, że ich ilość i to, komu są wyświetlane, może ulegać zmianom. – Nadal eksplorujemy nowe możliwości dla reklam, którymi podzielimy się w odpowiednim czasie – zapowiedziała.

