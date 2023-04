Dogecoin w dół o ponad 10 proc. Wszystko przez jeden ruch Elona Muska

Na Twittera wróciła normalność… częściowo. Na początku tygodnia Elon Musk zastąpił logo platformy podobizną pieseła z Dogecoina. Spekulanci od razu rzucili się na kryptowalutę. Obecnie sytuacja się jednak odwraca.

Koniec DOGE na Twitterze – Dogecoin spada o ponad 10 proc.

W nocy z czwartku na piątek kontrowersyjny miliarder zakończył żart i wrócił do charakterystycznego loga niebieskiego ptaka Twittera. Jak w zegarku wiara inwestorów w DOGE ostro spadła.

Obecnie jeden Dogecoin wart jest 0,083 dolara. To spadek o około 10,5 proc. w ciągu zaledwie 24 godzin. Jeszcze parę dni temu memiczny token osiągnął zaś szczyt na poziomie 0,1024 dolara.

Co ciekawe, ogólnie DOGE nadal jest na plus, choć nie wiadomo jak długo utrzyma się ta sytuacja. Przed rozpoczęciem mema Muska kryptowaluta była warta 0,0769 dolara. Oznacza to, że biorąc pod uwagę cały tydzień wartość DOGE nadal jest na plus ok. 10 proc.

Podsumowując ostatnie wydarzenia powtórzyć można jedynie dobrze znaną lekcję. Wartość wszystkich memecoinów to głównie spekulacja, a inwestowanie w nie wiąże się ze sporym ryzykiem.

Doge w logo Twittera zamieszał w kryptowalutach

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, w poniedziałek 3 kwietnia Elon Musk zmienił logo Twittera na pieseła — bohatera memów i twarz kryptowaluty Dogecoin. Po internecie rozniosła się jednocześnie (niczym niepodparta) plotka, że miliarder planuje połączyć DOGE z płatnościami na Twitterze.

Tyle jednak wystarczyło, by w około doby wycena Dogecoina skoczyła o ponad 35 proc. – do szczytu w okolicy poziomie 0,1024 dolara. Wzrost kapitalizacji krypto był równie imponujący, bo wartość ta wzrosła z 10,69 miliarda dolarów do poziomu 14,11 miliarda dolarów w poniżej dwóch godzin.

Token przegonił też Cardano i wskoczył na siódmą pozycję w ogólnym zestawieniu kryptowalut (obecnie z powrotem jest jednak na 8. pozycji). Nie jest to pierwszy raz, gdy DOGE przekroczyło poziom 10 centów. Ostatnio taki szczyt miał miejsce w grudniu 2022 roku.

