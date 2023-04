Google z gigantyczną karą za Play Store. Przez dwa lata blokowali konkurencję

Koreańska Komisja ds. Uczciwej Konkurencji (KFTC) obarczyła firmę Google karą 32 milionów dolarów (42,1 mld wonów) za działania antykonkurencyjne. Spółka miała nakazywać firmom tworzącym gry na urządzenia mobilne publikację swoich produktów jedynie w sklepie Google.

Google ukarane za blokowanie konkurencji

Śledztwo KFTC wskazuje, że Google miało wymagać ekskluzywnego wydawania gier w Play Store w okresie od czerwca 2016 do kwietnia 2018 roku. W zamian za to gigant z Mountain View miał promować tytuły w swojej platformie i pomóc im zdobyć zainteresowanie poza Koreą.

Jednocześnie w 2016 r. na rynku pojawił się nowy konkurent – sklep z aplikacjami One Store. Projekt został założony przez trzech największych operatorów komórkowych Korei – SK Telecom, KT i LG Uplus – wraz z koncernem internetowym Naver.

Jak wynika z danych zebranych w śledztwie, w 2016 roku udział w rynku aplikacji platformy Play Store wynosił 80-85 proc., a do 2018 r. wzrósł do poziomu 90-95 proc. Jednocześnie One Store początkowo cieszył się 15-20 proc. rynku. Przez dwa lata spadł jednak do poziomu 5-10 proc.

Google Play Store vs One Store

Koreańscy śledczy przekonują, że zarówno Google Play Store, jak i One Store generują przeszło 90 proc. zysków w kraju ze sprzedaży gier mobilnych. Przymusowa ekskluzywność na platformie Google miała zaś dotknąć całego rynku – od drobnych deweloperów po duże firmy tworzące gry, takie jak NCSoft, Netmarble czy Nexon.

Google twierdzi jednak, że działania firmy miały na celu promocje gier z Korei na arenie międzynarodowej. „Przez ostatnie pięć lat sumiennie współpracowaliśmy z KFTC ws. tego śledztwa. Uważamy, że nie doszło do złamania prawa i z całym szacunkiem nie zgadzamy się z decyzją KFTC” – pisze rzecznik firmy w oświadczeniu.

Nie jest to pierwsze dochodzenie Koreańczyków dotyczące spółki Google. W 2021 roku ten sam regulator nałożył na przedsiębiorstwo karę w wysokości 177 mln dolarów, za nadużywanie dominującej pozycji na rynku urządzeń z systemem operacyjnym Android.

