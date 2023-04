Film „dogumentalny” pokaże początki Dogecoina – od pieseła do pieniędzy

Twórcy filmowi z kolektywu twórców PleasrDAO i społeczność Own the Doge ogłosili pełnometrażowy film ukazujący fenomen mema Doge, czy też pieseła. Choć produkcja nie ma na razie nazwy, to już jest nazywana „dogumentem” o jednym z najsławniejszych psów internetu.

THE Doge Documentary – dokument o piesele i Dogecoinie

PleasrDAO to grupa artystów cyfrowych i kolekcjonerów NFT, która zasłynęła m.in. wykupieniem praw do mema Doge za ponad 4 miliony dolarów w 2021 roku. Own the Doge to zaś społeczność skupiona wokół najróżniejszych NFT z piesełem. Fundusze na produkcję pochodzą właśnie od tych społeczności.

Film o sławnym shiba inu ma być reżyserowany przez Jonna Lynna, a w zespole kreatywnym znaleźć się ma również Arthur Jones, odpowiedzialny za dokument “Feels Good Man” o memie z żabą Pepe.

Półanonimowy przedstawiciel Own the Doge, przedstawiający się jako tridog, twierdzi, że film ma uderzyć w kulturę masową. Autorzy prowadzą już zaś podobno rozmowy z serwisami takimi jak Netflix, Hulu czy Amazon Prime Video. Przy ogłoszeniu projektu twórcy zaprezentowali też w internecie krótki zwiastun.

Kabosu czyli Doge – od mema do legendy internetu

Pierwowzór mema, obecnie 17-letnia suczka shiba inu o imieniu Kabosu, ma bardzo bogatką karierę. Znajda została przygarnięta przez japońską przedszkolankę Atsuko Sato ze schroniska i ponad dekadę temu zapoczątkowała mema Doge, czyli popularnego do dziś pieseła. Od tego czasu internetowy żart stał się jednak czymś więcej.

Fani Kabotsu odbywają „pielgrzymki” do Japonii, by tylko zobaczyć psa. Niektórzy wyznają też filozofię DOGE (ang. do good every day). Największym osiągnięciem mema jest jednak chyba Dogecoin – warta 11,4 mld dolarów kryptowaluta z podobizną pieseła, ukochana przez Elona Muska.

