84 tys. złotych za pracę z ChatGPT. Twórcy sowicie za to płacą

Znana z przełomowego narzędzia ChatGPT firma OpenAI rozpoczęła tzw. program łowców nagród. Za swoją pracę specjaliści mogą zyskać spore pieniądze. Wszystko jednak zależy od ich sprytu. Jak to działa?

OpenAI ogłasza bug bounty dla ChatGPT – można zyskać 84 tys. zł

Bug bounty to system wypłat dla informatyków, nagradzający speców za znalezienie błędów w systemach IT. OpenAI w oficjalnym wpisie na platformie Bugcrowd ogłasza, że zapłaci każdemu, kto znajdzie i zgłosi błędy w działaniu ich flagowego narzędzia AI.

Wypłata zależy od wagi i liczby znalezionych błędów, luk w zabezpieczeniach czy podatności systemu. Autorzy chcą też wiedzieć, czy odpowiednio sformowane pytania lub zachowania użytkownika doprowadzają do dziwnego zachowania czatbota. Za jednym zamachem za zgłoszenia można zgarnąć od 200 do nawet 20 000 dolarów, co przekłada się na 84 tys. złotych.

Firma stawia jeden ważny warunek, choć zwykle jest on standardem w polowaniu na bugi. Tester musi najpierw zgłosić błędy do samej firmy, a dopiero później może publicznie ogłosić znalezioną lukę. To daje spółce czas na naprawienie uchybień, zanim będą mogli z nich skorzystać hakerzy czy inni internauci. Program jak na razie nie ma terminu zakończenia.

InPost szuka specjalistów AI – Prompt Engineer zajmie się ChatemGPT

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, generatywne AI pokroju ChatemGPT tworzy już nawet nowe stanowiska pracy. „W InPost już szukamy speców od AI. Chyba pierwsi w Polsce” – napisał na Twitterze Rafał Brzoska. Szef polskiej firmy wyraźnie zachęca do aplikacji na najnowsze ogłoszenie InPostu, w którym poszukiwani są eksperci od popularnych obecnie czatbotów AI.

Oferta pracy dotyczy dość nowego w skali świata stanowiska Prompt Engineera, czyli w skrócie osoby, która tworzy odpowiednio dokładne polecenia dla generatywnej sztucznej inteligencji.

Jak wyjaśnia InPost praca ma polegać na „opracowywaniu odpowiednich promptów, które pozwolą modelom na generowanie wartościowych wyników i pomogą nam osiągnąć cele biznesowe”. Kandydat będzie też odpowiedzialny za testy powstałych aplikacji i szkolenia innych pracowników firmy z korzystania z rozwiązań AI.

Czytaj też:

ChatGPT uratował życie psa. Diagnoza lepsza niż u weterynarzaCzytaj też:

ChatGPT wyświetla reklamy. Microsoft chce zarabiać na AI