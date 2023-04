Depresja w Facebooku. Pracownicy Meta są niepewni jutra

Praca dla Mety, a wcześniej Facebooka, do niedawna była spełnieniem marzeń. Zatrudnienie w jednym z największych gigantów internetowych nie tylko dawało sowite zarobki, ale otwierało też perspektywy znakomitej kariery. Te czasy dawno już minęły, a pozostałe w firmie osoby nazywają swoją pracę najwyżej średnią.

Pracownicy Meta z depresją – nadchodzi kolejna fala zwolnień

Meta była jedną z firm, która najmocniej odczuła niekorzystne zmiany na rynku technologicznym. Choć wiele firm zdecydowało się na restrukturyzację – niewiele koncernów mogło się porównywać ze skalą zwolnień w Facebooku i spółce.

Pod koniec 2022 roku ze stanowiskami w Facebooku, Instagramie, WhatsAppie i innych spółkach Mety musiało się pożegnać ponad 11 000 osób. Już w obecnym roku kolejna fala zwolnień liczyła aż 10 000 pracowników. Osoby, którym cudem udało się uniknąć tego losu, nie mają się jednak z czego cieszyć.

Z nieoficjalnych raportów wynika bowiem, że Zuckerberg ma planować kolejne rundy zwolnień, które mają odchudzić konglomerat o kolejne 5 000 osób. Sama niepewność jutra sprawia, że morale pracowników Meta są najniższe w historii. Jak się okazuje, to dopiero początek ich problemów.

Praca w Meta – brak perspektyw i nieudolni menedżerowie

Ogłoszony w marcu „rok efektywności” oznacza cięcia budżetowe w praktycznie każdym aspekcie pracy w Facebooku. W niepamięć odchodzi większość zwracanych pracownikom kosztów, w tym opłacanie pracownikom podróży służbowych czy innych wydatków związanych z wykonywaniem pracy.

Do historii przeszła większość benefitów pracowniczych, a zatrudnieni ze smutkiem wspominają takie wygody jak darmowa pralnia czy inne bonusy, którymi byli zachęcani przy zatrudnieniu.

Zespoły narzekają też na zmiany zarządzania firmą. W czasie pandemii COVID-19 menedżerowie zaczęli przeprowadzać się w różne części kraju czy świata i od tego czasu nie wrócili do biura. W wielu przypadkach oznacza to, że szefowie stracili ogląd na to, co dzieje się w zespole. Pracownicy mają się czuć pozostawieni bez nadzoru i jasnych celów.

Wreszcie – kadry mają mierzyć się z brakiem perspektyw. Facebook zmienił swoją nazwę na Meta i postawił bardzo wiele na koncepcję metaverse, która nie zainteresowała jednak zwykłych użytkowników. Wielkie inwestycje obecnie wydają się chybione, a konkurencja z Microsoft i Google zostawia Metę w tyle, rozwijając technologie AI i czatboty jak ChatGPT czy Bard AI.

Czytaj też:

Kosztowne zwolnienia w Meta. Ujawniono, ile wydano na odchodzącego pracownikaCzytaj też:

Facebook planuje dalsze zwolnienia. „Płaci się ludziom za nic”