Microsoft spuszcza ChatGPT ze smyczy. Oto co się zmienia

Microsoft fundamentalnie zmienił sposób, w jaki sztuczna inteligencja ChatGPT działa w ramach wyszukiwarki Bing. Od teraz pomoc AI ma być standardem, a nie dodatkiem. Czy spodoba się to użytkownikom?

ChatGPT w podstawowej wersji Bing – Microsoft rozszerza usługę chatbota AI

Dotychczas by skorzystać z wyszukiwarki Bing z narzędziem ChatGPT trzeba było przeskoczyć parę płotów. Wejść na stronę Bing.com, wybrać nową wersję wyszukiwarki i użyć opcji czatu, a nie szukania. Dopiero wtedy mogliśmy cieszyć się konwersacyjnym stylem szukania informacji w internecie.

Od niedawna Microsoft zaczął jednak włączać ChatGPT w zwykłych wynikach wyszukiwania w podstawowym Bingu. Oznacza to, że nawet jeśli chcieliśmy użyć klasycznej wyszukiwarki – od czasu do czasu możemy zobaczyć specjalnie przygotowane okienko czatbota gotowego do pomocy.

Internetowym testerom udało się wywołać ChatGPT „do tablicy” przez zapytanie Bing o winver, czyli komendę wiersza poleceń informującą o dokładnej wersji systemu operacyjnego Windows. Czasem okienko czatu pojawiało się jako pierwszy wynik, a czasem pod kilkoma standardowymi linkami.

Choć możemy tylko spekulować, wydaje się, że Microsoft z czasem będzie coraz wyraźniej eksponować ChatGPT i zachęcać internautów do jego używania.

Reklamy w ChatGPT

Radosna era czatbotów AI może się mieć ku końcowi. Jak pisaliśmy we Wprost.pl, niedawno Microsoft oficjalnie ogłosił, że zamierza dodawać reklamy do konwersacji w systemie ChatGPT.

Część testujących czat Bing AI internautów zaczęło zgłaszać, że odpowiedzi sztucznej inteligencji są „wzbogacone” linkami reklamowymi. Bing Chat tak jak wcześniej podaje źródła swoich odpowiedzi, lecz teraz każdy przypis może być też opatrzony znacznikiem „Ad”. Sygnalizuje on, że właściciel witryny zapłacił za promowanie linka.

W niedawnym wpisie na oficjalnym blogu Binga Microsoft wprost przyznaje, że firma „eksploruje możliwość umieszczania reklam w Czacie”.

