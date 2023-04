Lemon8 zamiast TikToka? ByteDance zabezpiecza się przed banem w USA

Korporacja ByteDance wypromowała nowy produkt, który stał się hitem w USA. Lemon8 to platforma społecznościowa, która szybko zyskuje popularność m.in. w Stanach Zjednoczonych. Obserwatorzy rynku zwracają zaś uwagę na zastanawiający zbieg okoliczności.

Lemon8 wyprze TikToka w USA?

Lemon8 jest jedną z najpopularniejszych aplikacji w sklepie Apple App Store, gdzie zajmuje obecnie 1 pozycje w kategorii Lifestyle. Ze sklepu Google Play Store pobrało ją już zaś ponad 5 milionów osób.

– Zdecydowanie jest to interesująca synchronizacja wydarzeń. Wydaje się, że ByteDance intensywnie promuje Lemon8 jako potencjalną alternatywę dla TikToka – ocenia Lindsay Gorman, analityczka ds. technologii w think tanku German Marshall Fund.

Akcje promocyjne nowej platformy rozpoczęły się w marcu 2023 roku, kiedy ByteDance zaprosił twórców do swojej nowej platformy Lemon8. Stało się to na chwilę przed oficjalnym startem aplikacji na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Przez ostatni miesiąc Lemon8 wspięło się zaś o 693 pozycje na liście najpopularniejszych appek na iOS, podają analitycy data.ai W chwili pisania tego artykułu wyprzedziło nawet króla kategorii lifestyle – Pinteresta. Cytrynowa appka wypchnęła też Tindera poza podium. Aplikacja randkowa znalazła się na czwartej pozycji.

Czym jest Lemon8?

Lemon8 rozpoczęło swoją karierę na początku w 2020 roku. Początkowo zyskało popularność w Japonii, a potem w innych azjatyckich krajach. Potem ByteDance rozpoczął rozszerzanie dostępności platformy na zachodnie rynki – Europę i USA. Obecnie aplikację pobrało już przeszło 17 milionów osób z całego świata.

Użytkownicy mówią, że appka Lemon8 przypomina połączenie Pinteresta i Instagrama. Treści skupiają się na tematyce zdrowia i wellness, a także branży beauty.

Niektórzy komentatorzy zwracają uwagę, że sytuacja TikTok a w USA nadal jest delikatna, a przyszłość aplikacji społecznościowej – niepewna. Pojawiają się więc sugestie, że nawet w przypadku zbanowania niezwykle popularniej appki, ByteDance nadal pozostanie w USA dzięki Lemon8.

– Niektóre algorytmy Lemon8 są podobne albo identyczne w porównaniu z algorytmami TikToka. To oczywiście oznacza, że obie aplikacje są niezwykle popularne, bo dostarczają użytkownikom takich treści, jakich ci sobie życzą – przyznaje Glenn Gerstell z Center for Strategic and International Studies.

