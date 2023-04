Microsoft Edge szpieguje dla Binga. Użytkownicy zaniepokojeni

Parę dni temu jeden z internautów zauważył niepokojące zachowanie swojej przeglądarki Microsoft Edge. Ta z jakiegoś powodu przesyłała obszerną listę każdej odwiedzonej strony internetowej do witryny bingapis.com. „Bing” w nazwie nie jest tu przypadkowy.

Przeglądarka Microsoft Edge szpieguje dla wyszukiwarki Bing?

Użytkownik Reddita o pseudonimie Hackermchackface był dość zaniepokojony swoim znaleziskiem. „Wyszukanie odwołań do bingapis.com daje bardzo mało wyników, nie ma też jakiejkolwiek dokumentacji tej funkcji. Wyszukanie w Google też nic nie daje. Nie mogę być pierwszą osobą, która to zauważyła?” – wymieniał.

Zapytany przez dziennikarzy The Verge programista Rafael Rivera ocenia, że może być to niepoprawnie zaimplementowana funkcja Edge'a, dodana przez programistów Microsoftu w jednej z ostatnich aktualizacji.

Przeglądarka ma od niedawna możliwość ułatwionego śledzenia ulubionych internetowych twórców użytkownika. W teorii ma to umożliwić łatwe dotarcie do contentu konkretnej osobistości czy influencera. Jak się okazuje, funkcja miała w tym celu zbierać bardzo ograniczone dane, ale programiści źle ją wprowadzili. W efekcie Edge po prostu śledził każdy ruch użytkownika w sieci.

W odpowiedzi na zapytania reporterów Microsoft przyznał, że zauważył tę kwestię. Oficjalnie nie oznajmił jednak, co zamierza z nią zrobić.

Jak wyłączyć śledzenie Edge'a i Binga?

To, co dodatkowo zdenerwowało użytkowników to fakt, że funkcji początkowo nie dało się nawet wyłączyć. Teraz jest niewiele lepiej.

Hackermchackface w późniejszym wpisie informuje, że wraz z aktualizacją Edge'a do wersji 112.0.1722.34 w opcjach pojawiła się opcja wyłączenia niepokojącej nowej funkcji. Ta jednak nadal jest jednak włączona z automatu (opt-out) więc trzeba się z niej ręcznie „wypisać”.

W ustawienia Edge należy kliknąć w sekcję prywatności, a następnie wyłączyć opcję „pokazuj sugestie śledzenia twórców w Microsoft Edge”.

