Posty na Instagrama wprost z AI. Microsoft zrobi je za darmo

Po co samemu tworzyć posty na Instagrama, skoro może to za nas zrobić sztuczna inteligencja? Microsoft ogłosił nowe funkcje AI DALLE 2 w swoim popularnym narzędziu Designer. Co więcej – są one zupełnie darmowe!

Microsoft dodaje kolejne funkcje AI do swoich produktów. Tym razem jest to MS Designer, który z pomocą sztucznej inteligencji znacząco ułatwi m.in. prowadzenie social mediów. AI DALLE 2 w Microsoft Designer – post na Instagrama w kilka sekund Microsoft Designer to internetowe narzędzie dla designerów przypominające nieco popularną Canvę. Po raz pierwszy ostało oddane w ręce użytkowników jeszcze w październiku 2022 roku, lecz teraz zyskało ogromną przewagę nad konkurencją – bezpośrednie wsparcie generatywnej sztucznej inteligencji. Jak ogłosiła firma, w ostatniej aktualizacji Designer zyskał nowe funkcje wykorzystujące AI DALLE 2. Narzędzie tworzy OpenAI, firma znana też z niezwykle popularnego czatbota ChatGPT. Co umożliwia DALLE 2 na pokładzie Designera? Za pomocą komend i poleceń kontekstowych prawie każdy może stworzyć interesujące grafiki, a nawet całe posty na social media w parę minut. Poproszony o pomoc „malarz AI” nie tylko wykona grafikę, ale też zaproponuje odpowiednie podpisy, a nawet hashtagi. Designer poradzi sobie nawet z prostymi animacjami, m.in. ruchomym tłem posta czy przejściami wzbogaconymi tekstem. Program pamięta też idealne rozmiary grafik dla wpisów z dziesiątek różnych serwisów społecznościowych. Automatycznie może więc dopasować posta na Facebooka, Instagrama, Twittera, LinkedIna i nie tylko. Microsoft Designer – jak używać narzędzia ? Najprostszą drogą skorzystania z dobrodziejstw Desigera będzie po prostu korzystanie z przeglądarki Microsoft Edge. Narzędzie jest bowiem z automatu wbudowane w przeglądarkę Microsoftu. Wystarczy kliknąć ikonę Designera na pasku skrótów programu. Firma prowadzi też jednak oficjalną stronę designer.microsoft.com, na której udostępnia narzędzie zupełnie za darmo. Czytaj też:

Microsoft spuszcza ChatGPT ze smyczy. Oto co się zmieniaCzytaj też:

Jak będą wyglądać telefony i aplikacje za 10 lat? Futurolożka tłumaczy