Nowa era logowania od Google. Zapomnijcie o loginach i hasłach

W oficjalnym wpisie na blogu Google firma odważnie zapowiedziała „początek końca ery haseł”. Logowanie do dziesiątek kont w różnych serwisach i usługach to dziś zmora prawie każdego internauty. Gigant z Mountain View jest jednak pewny swego i proponuje alternatywę.

Passkeys w kontach Google – następca loginów i haseł w internecie?

Przedsiębiorstwo potwierdziło, że po raz pierwszy uruchomiło usługę Passkeys dla kont Google. Ma to być „najprostsza i najbezpieczniejsza metoda logowania do aplikacji i stron internetowych oraz jednocześnie ogromny krok w stronę przyszłości bez haseł”.

To bardzo ambitna zapowiedź. Jak to wszystko działa? Formuła Passkeys pozwala na zalogowanie przez smartfona, bardzo podobnie jak przy odblokowaniu naszego telefonu. Przy próbie logowania możemy zostać poproszeni o zapewnienie odcisku palca, skanu twarzy lub pinu używanego do dostania się do naszego urządzenia.

Jak zachwala Google, nowa metoda ma być odporna na ataki hakerów czy próby phishingowe. Passkeys mają być bezpieczniejsze m.in. niż jednorazowe kody przesyłane w wiadomości SMS.

Apple i Google wprowadzają Passkeys

Passkeys zostały ustalone jako nowy standard przez międzynarodowe konsorcjum ds. bezpieczeństwa FIDO Alliance jeszcze w 2022 roku. Ich wprowadzenie zapowiedzieli najwięksi gracze na rynku tech – Google, Apple i Microsoft.

Google dziś wprowadza wsparcie dla kont użytkownika i usług takich jak Gmail czy Google Drive. Już wcześniej Passkeys pojawiły się jednak w przeglądarce Chrome, a deweloperzy od lutego mogą testować nową metodę na Androidzie.

Apple także wprowadziło Passkeys w ramach systemu mobilnego iOS 16. Za pomocą Touch ID czy Face ID użytkownicy mogą logować się do wielu aplikacji, m.in. Apple Wallet.

