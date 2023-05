Tak zmieni się Google. W planach integracja AI Bard i więcej

Google ma drastycznie zmienić funkcje i wygląd swojej wyszukiwarki. Informatorzy sugerują, że firma ma mocno odmienić ofertę, m.in. dołączając do strony funkcje AI Bard i nieco upodabniając się do TikToka czy Instagrama. Czy to sposób na walkę z Bing AI?

Firma Google ma już niedługo odmienić oblicze najpopularniejszej wyszukiwarki w internecie. Google.com oraz aplikacja mają zyskać dużo nowych funkcji. Zapewne jest to odpowiedź na zyskującego popularność konkurenta – Bing od pewnego czasu wykorzystuje silniki sztucznej inteligencji ChatGPT. Tak zmieni się wyszukiwarka Google – ogłoszenie już na Google I/O? Google ma odchodzić od koncepcji znanej jako „10 niebieskich linków”, która była fundamentem wyszukiwarki od wielu lat. W zamian popularna strona ma zyskać funkcje sztucznej inteligencji AI Bard oraz zupełnie nową prezentację, przypominającą nieco TikToka czy Instagrama – nieoficjalnie dowiedzieli się dziennikarze WSJ. Anonimowi informatorzy zapewnili reporterom wgląd w niejawne dokumenty firmy. Wynika z nich, że już na środowej konferencji Google I/O 2023 przedsiębiorstwo może zaprezentować szereg nowych funkcji oraz przepracowany wygląd. Google skupi się na AI i młodych internautach Google.com ma się stać „bardziej wizualne, personalne, przyjazne szybkiemu przeglądaniu oraz ludzkie”. Ma w tym pomóc asystent AI o kryptonimie Magi. Z dokumentacji wynika też, że firma chce szczególne skupić się na dopasowaniu serwisu do potrzeb młodych internautów. W tym podejściu wyszukiwarka ma odejść od obecnego minimalizmu na rzecz bardziej angażujących treści. W wynikach wyszukiwania ma się pojawić więcej materiałów wideo i postów z social mediów. Wyszukiwarka ma też prosić użytkowników o doprecyzowanie zapytań w konwersacyjnym stylu. Według planów menedżerów Google wyszukiwarka ma się w efekcie stać „więcej niż zbiorem odpowiedzi” oraz „pomóc użytkownikowi nawet wtedy, gdy nie ma właściwej odpowiedzi na jego pytanie”. Czytaj też:

