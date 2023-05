Co zrobić, by ChatGPT o nas zapomniał? Tak zadbacie o prywatność

ChatGPT to obecnie najpopularniejszy na świecie czatbot wspierany sztuczną inteligencją. Od dobrych paru miesięcy internauci z całego świata zachwycają się konwersacjami z maszyną i tym, co jest w stanie dla nas zrobić. Nie ma jednak nic za darmo. By zapewnić usługę i rozwijać swoje funkcje ChatGPT zbiera nasze dane. Jak możemy je usunąć?

Jakie dane zbiera ChatGPT?

Twórcy ChatGPT z firma OpenAI w oficjalnej dokumentacji zdradzają, jakie dane kolekcjonują w ramach usługi czatbota. Lista zawarta w polityce prywatności jest dość długa.

Po pierwsze, spółka kolekcjonuje nasze dane już przy założeniu konta, wymaganego do interakcji z ChatGPT. Po drugie – informacje o nas są zbierane przy każdej interakcji z asystentem wspieranym sztuczną inteligencją.

Gdy zakładamy profil, przedsiębiorstwo OpenAI zapamiętuje podane imię, login i hasło oraz informacje kontaktowe. Dodatkowo zachowywane są nasze informacje o płatnościach dodane do konta karty kredytowe i inne metody opłat. Są one zbierane na potrzeby subskrypcji premium usługi ChatGPT, z której nie każdy korzysta.

Przy interakcji z narzędziem zachowywany jest każdy nasz wpis do czatu. To właśnie ten fakt pozwala AI na zapamiętywanie kontekstu i wracanie do wcześniejszych zapytań, np. w celu ich rozwinięcia. Warto jednak o tym pamiętać i na wszelki wypadek nie zdradzać maszynie kompromitujących szczegółów z naszego życia. Narzędzie śledzi też różne statystyki użycia, m.in. jak często korzystamy z ChatGPT.

Kolejny typ zbieranych danych to tzw. zawartość użytkownika. AI zapamiętuje na przykład każdy plik, który mu prześlemy. Jeśli każemy mu poprawić swój esej – AI będzie miało dostęp do naszego dokumentu. W tej samej kategorii znajdują się też informacje zwrotne, czyli oceny działań ChatGPT.

Co ciekawe OpenAI może też zbierać o nas dodatkowe dane społecznościowe, jeśli wdamy se w dyskusje lub zalajkujemy posty firmy w jednym z popularnych serwisów jak Twitter czy Facebook.

Jak usunąć prywatne dane z AI ChatGPT?

Jeśłi nie chcemy by nasze konwersacje był wykorzystywane do uczenia AI, znudziliśmy się ChatemGPT lub po prostu dobrze dbamy o to komu udostępniamy dane możemy wycofać nasze konwersacje z bazy lub usunąć nasze dane.

Od końca kwietnia OpenAI udostępnia użytkownikom nową opcję prywatności, która zakazuje systemowi wykorzystywania naszych wpisów na czacie przy odpowiadaniu na pytania innych użytkowników.

By to zmienić wystarczy wejść na nasz profil, klikając na znacznik w lewym dolnym rogu strony. Następnie nawigujemy do zakładek Opcje, a potem Kontrola danych. Potem wystarczy wyłączyć funkcję Historia czatu i Trening.

Oczywiście jak każda inna firma OpenAI musi też stosować się do RODO i innych rozporządzeń dotyczących prywatności. Standardowo mamy więc opcje do wglądu w zbierane dane, ich zmianę, a także usunięcie zebranych o nas informacji.

Większość zgłoszeń można wykonać piszac na adres mailowy dsar@openai.com. OpenAI przygotowało też specjalny formularz – OpenAI Personal Data Removal Request – dostępny z poziomu oficjalnej strony. Niezależnie pomoc w sprawach polityki prywatności zapewnia też mail privacy@openai.com.

