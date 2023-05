Kupili sto dysków w sieci i zawstydzili właścicieli. Tak skasujecie dane na zawsze

Skoro skasowaliśmy dane, to nikt ich nie wykorzysta, prawda? Niestety, nie tak to działa. Specjaliści firmy Secure Data Recovery postanowili zademonstrować to na przykładzie. Technicy losowo zakupili 100 używanych dysków na platformie eBay. Choć sprzedawcy usunęli z nich dane, to mało kto skutecznie się zabezpieczył.

Kupili 100 dysków i odzyskali dane

Z pozyskanej przez internet setki jedynie pojedynczy dysk był zaszyfrowany. Zespół Secure Data Recovery określił, że w przypadku pozostałych 99 podzespołów z dużym prawdopodobieństwem można odzyskać dane. 30 z nich było uszkodzonych, 34 „zdezynfekowanych”. Na pozostałych 35 dyskach dane zostały jedynie skasowane i to na nich postanowili skupić się eksperci.

Po wykorzystaniu paru standardowych narzędzi odzyskiwania specjaliści odkryli prawdziwą skarbnicę danych. W sumie odzyskano przeszło 5,7 miliona różnych plików. Przyznać trzeba, że jeden dysk nieco zaburzał statystyki, bo odnaleziono na nim aż 3,1 mln plików. Co ciekawe, najstarsza jednostka pochodziła z odległego 2004 roku – był to 2,5-calowy dysk Western Digital.

Jakie informacje udało się odzyskać? Tu firma SDR spuszcza zasłonę milczenia. Wiemy jedynie tyle, że pracownicy nie otworzyli ani jednego ze zdobytych plików, a na koniec prawidłowo pozbyło się wszystkich danych i „wykorzystując przeszło 100 procedur bezpieczeństwa”.

Jak bezpiecznie usunąć dane z dysku?

Eksperyment miał oczywiście na celu uświadomienie zagrożeń przeciętnym użytkownikom. Wnioski są jednak mało pocieszające, bo mało kto zaprząta sobie głowę bezpiecznym usuwaniem danych przed sprzedażą.

Jake Reznik, menedżer operacyjny w Secure Data Recovery podkreśla, że zabezpieczenie się wcale nie jest takie trudne. Pierwszym krokiem zawsze powinno być zachowanie ważnych dla nas danych w inny miejscu, by uniknąć ich utraty. Potem warto skorzystać z programu usuwającego. We wspomnianym już procesie „dezynfekcji” cały dysk jest parokrotnie nadpisywany losowymi ciągami danych. Dzięki temu odzyskanie naszych informacji będzie dużo trudniejsze, ale nie niemożliwe.

Jeśli dysk jest uszkodzony i chcemy mieć pewność, że nikt nie spróbuje go naprawić i odzyskać naszych danych – warto zapatrzyć się w mocny magnes. Zawierające nasze dane talerze można w ten sposób rozmagnesować – w ten sposób pozbędziemy się danych w sposób ostateczny. Dość prostym sposobem jest też nawiercenie talerzy dysku wiertarką, najlepiej w paru miejscach.

