Wartość Twittera stopniała do 1/3. Musk nadal liczy na cud

Pod koniec ubiegłego roku Elon Musk kupił Twittera za przeszło 44 miliardy dolarów. Po sfinalizowaniu dokumentów i zdjęciu znanej spółki z giełdy sprawy szybko zaczęły jednak obierać nowy tor. Wszystko przez huraganowe zmiany kontrowersyjnego bogacza.

Twitter warty jedną trzecią ceny zakupu – to ok. 15 mld dolarów

Firma Fidelity oszacowała, że Twitter wart jest obecnie 15 miliardów dolarów, czyli około 33 procent wartości, za jaką kupił firmę Elon Musk. Znana korporacja finansowa oszacowała nową wartość w ramach niedawno upublicznionych dokumentów, w stanie na 28 kwietnia 2023 roku.

Korporacja posiada akcje Twittera, więc jest żywo zainteresowana powodzeniem firmy. Fidelity nie zdradza kompletu źródeł wykorzystanych w wycenie. Eksperci sądzą, że specjaliści finansowi korporacji mogą otrzymywać dokładniejsze dane finansowe niż osoby i instytucje niezwiązane z Twitterem. Nie jest to jednak pewnik.

Musk chce stworzyć X – superaplikację do wszystkiego

Elon Musk z uporem zapewnia zaś, że jeśli Twitter przetrzyma obecny słaby okres, to w przyszłości spółka może być warta nawet 250 miliardów dolarów. Ma to związek z długofalowym planem stworzenia „aplikacji do wszystkiego” pod nazwą X. Twitter miałby stopniowo w nią ewoluować.

Miliarder już wcześniej miał marzenie stworzenia programu podobnego do azjatyckich superaplikacji jak WeChat czy AliPay. X miałoby być nie tylko serwisem social media i komunikatorem, ale też platformą zakupową oraz płatniczą. System miałby też zapewniać różnorodne usługi jak przejazdy czy dowóz jedzenia.

Czytaj też:

Elon Musk wskrzesił Twittera, czy skazał go na śmierć? Podsumowujemy rządy CEOCzytaj też:

Elon Musk ma zgodę na testy czipów na ludziach. Wcześniej ucierpiały małpy