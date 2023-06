Ma 14 lat i dyplom inżyniera. Elon Musk zatrudnił go w SpaceX

Pochodzący z San Francisco Kairan Quazi lada chwila skończy studia na uniwersytecie. To kolejny krok w jego niesamowicie szybkiej drodze edukacyjnej, a nauczyciele określają go geniuszem. Nieprzeciętnego chłopca przyjęła już w swoje szeregi należąca do Elona Muska firma kosmiczna SpaceX.

14-letni geniusz w SpaceX – Kairan Quazi jest inżynierem

Już w najbliższą sobotę Quazi otrzyma dyplom Uniwersytetu Santa Clara w Kalifornii. Nastolatek będzie najmłodszym absolwentem szkoły z ponad 170-letnią tradycją. Globalnie znajduje się zaś na liście 9 najmłodszych osób, które zdobyły wyższe wykształcenie.

Jak podają lokalne media, Quazi miał ogromny potencjał od samego początku. Zaczął składać pierwsze pełne zdania w wieku 2 lat, a w przedszkolu słuchał radia i dyskutował z opiekunami o zasłyszanych w nim wiadomościach. W wieku 9 lat jego IQ określono jako znajdujące się w 99,9 centylu całej populacji. To wtedy rodzice podjęli decyzję o indywidualnym kształceniu geniusza.

Jak sam mówi, na swoim miejscu poczuł się dopiero rozpoczynając studia informatyczne i inżynierskie na Uniwersytecie Santa Clara. Miał wtedy 11 lat. – Wreszcie poczułem, że uczę się na poziomie, na którym powinienem się uczyć – przyznał w wywiadzie dla „Los Angeles Times”.

SpaceX zatrudnia geniusza – Kairan Quazi zaczyna od lipca

Mimo zbliżających się wakacji chłopiec nawet nie myśli o wypoczynku. Niedawno został zaproszony na rozmowę o pracę w SpaceX, a po zaledwie paru dniach otrzymał zaproszenie do współpracy z firmą Elona Muska.

Quazi ma stać się częścią zespołu Starlink, w którym zajmie się innowacjami i ulepszaniem systemu satelitarnego internetu firmy. Praca wymaga jednak niemałych zmian życiowych. Wraz z mamą chłopiec musi przeprowadzić się z Kalifornii do Redmond w stanie Waszyngton.

– Mama wywraca dla mnie swoje życie do góry nogami. Jestem jej dozgonnie wdzięczny – zaznaczył młody geniusz w rozmowie z „Timesem”.

