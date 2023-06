Kluczowa dyrektorka odchodzi z TikToka. „To właściwy czas, by pójść do przodu”

Dyrektorka operacyjna TikToka Vanessa Pappas podjęła decyzję o zakończeniu współpracy z firmą. To zmiana na najwyższym szczeblu niezwykle ważnej firmy, lecz menedżerka dołoży starań, by swoim odejściem nie zachować zbytnio okrętem.

Vanessa Pappas odchodzi z TikToka – musiała odpierać oskarżenia Senatu USA

„Biorąc pod uwagę ogromny sukces osiągnięty w TikToku, w końcu czuję, że to właściwy czas, by pójść do przodu. Chciałabym ponownie skupić się na moich biznesowych pasjach” – zaznaczyła Pappas w mailu wysłanym do pracowników firmy.

Jak przypominają media, kobieta objęła stanowisko COO w kwietniu 2021 roku. Wcześniej pełniła obowiązki CEO w 2020 roku i była główną menedżerką TikToka od 2018 r. Przedtem przez 8 lat pracowała dla YouTube.

Do niedawna Pappas była też jedną z kluczowych osób broniących stanowiska i pozycji firmy w USA. Amerykanie nadal są niepewni co do aplikacji, a politycy cały czas podnoszą wątpliwości związane z możliwymi powiązaniami firmy społecznościowej z Chinami. Pappas była m.in. przesłuchiwana przez Senat USA we wrześniu ubiegłego roku.

Pappas pozostanie w TikToku. Będzie doradzać następcy

Jak dodaje menedżerka, jej czas w TikToku był „ekscytującą przejażdżką”, podczas której firma mogła celebrować absolutne nowości na rynku, które TikTok wprowadzał jako pierwszy.

Jednocześnie menedżerka planuje bardzo łagodne odchodzenie z firmy. Obecnie obowiązki COO przejmie Adam Presser, dotychczas odpowiedzialny za zarządzanie kadrami. Pappas pozostanie powiązana z TikTokiem w charakterze doradczyni strategicznej i zapewne wprowadzi swojego następcę we wszystkie szczegóły stanowiska.

Za „dotychczasowe kontrybucje i dalsze zaangażowanie w firmie” podziękował jej też Shou Zi Chew, CEO TikToka.

Czytaj też:

„TikTok nie jest chiński". Polski menedżer firmy odpiera zarzutyCzytaj też:

TikTok wie, kiedy śpisz i z kim pijesz kawę. Ekspertka o „szpiegowaniu” chińskiej aplikacji