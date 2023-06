Musk o walce MMA z Zuckerbergiem. „To może faktycznie się wydarzyć”

Walka MMA, w której na ringu zmierzą się Elon Musk i Mark Zuckerberg, nabiera realnych kształtów. Zaczepka najbogatszego świata człowieka świata zainteresowała CEO Mety. Teraz szef Tesli i Twittera sam dochodzi do wniosku, że zaproponowana walka to nie tylko internetowy trolling.

Walka MMA Elon Musk vs Mark Zuckerberg – szef Twittera komentuje

Elon Musk przeprowadził niedawno transmisję na żywo w Twitter Spaces, w której bezpośrednio odniósł się do możliwej walki z Zuckerbergiem. Jak mówił, starcie na ringu „może faktycznie się wydarzyć”.

Jeśli was to ominęło – to nie żarty. „Jestem gotów na walkę w klatkach jeśli on [Mark Zuckerberg] jest, lol”, napisał jakiś czas temu miliarder. Mark Zuckerberg poprosił o ustalenie lokacji, na co Musk podał arenę UFC The Octagon w Las Vegas.

Od tego czasu Elon Musk nieco ucichł, ale ostatnia transmisja rzuca nieco światłą na jego myślenie. Oprócz potwierdzenia, iż walka nie jest tylko żartem, miliarder wspomniał też, że… „nie zaczął jeszcze trenować”.

Jak dodał najbogatszy człowiek świata, „spędza swój czas zgodnie z obecnymi potrzebami”. Musk zapowiedział, że zacznie przygotowania fizyczne tylko wtedy, gdy wszystko będzie ostatecznie potwierdzone. – Zwykle nie muszę się bić z innymi ludźmi – dodał.

Walka Muska i Zuckerberga – szef UFC potwierdza ustalenia

Warto pamiętać, że Musk już wcześniej wzywał innych do walki, lecz tylko przez trollerskie wpisy na Twitterze. Wcześniej oferował m.in.pojedynek na ringu z Władimirem Putinem, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Zuckerberg postanowił jednak sprawdzić jego blef.

Co ciekawe, w ostatnim czasie wydarzenie potwierdził też Dana White, CEO organizacji UFC. Potencjalny gospodarz pojedynku miliarderów miał spędzić półtorej godziny rozmawiając jednocześnie z Muskiem i Zuckerbergiem. Jak podsumował White, obaj przeciwnicy podchodzą do walki „śmiertelnie poważnie”.

We Wprost.pl podsumowaliśmy już szansę obu bogaczy na wygraną. Elon Musk jest większy od swojego przeciwnika, lecz Zuckerberg od pewnego czasu trenuje Jiu-Jitsu. Więcej porównań zawodników znajdziecie poniżej.

