Pradawny skarb odkryty przez najnowszą technologię. Laser znalazł miasto Majów

Archeolodzy z Meksyku z pomocą amerykańskich naukowców odnaleźli zaginione ruiny cywilizacji Majów. Odkrycia dokonano z powietrza, wykorzystując do poszukiwań zaawansowany system laserowy.

Zaginione miasto Majów odnalezione przez LiDAR

Zespół z meksykańskiego instytutu antropologii INAH dokonał niesamowitego odkrycia podczas poszukiwań na południu kraju. Region ten pokryty jest gęstą dżunglą, co szczególnie utrudnia poszukiwania oraz wykopaliska. Z pomocą przyszła jednak najnowsza technologia.

Amerykański University of Houston zapewnił archeologom sprzęt do zwiadu z powietrza. Maszyna wykorzystywała obrazowanie laserowe LiDAR do przeczesania ponad 1160 metrów kwadratowych dżungli i… znalazła zapomniane miasto Majów.

Ruiny składają się z paru charakterystycznych piramid, wielu znacznych rozmiarów budynków i umieszczonych centralnie kolumn. Zespół struktur nazwano Ocomtun, co w jukatańskim języku Majów oznacza właśnie „kolumny z kamienia”.

Według wstępnych wniosków archeologów miasto mogło być ważnym punktem bytności ludzi na tak zwanych Nizinach Majów w Mezoameryce. Cykl życia osady określa się na okres nawet od 250 do 1000 roku. Pierwsza znaleziona ceramika pochodzi zaś z późnego okresu klasycznego (600-800 rok).

Zagadkowe kolumny mogły zaś stanowić fundamenty konstrukcji, które umożliwiały mieszkańcom dostęp do wyższych kondygnacji położonych wokół budynków – teoretyzują specjaliści.

Jak działa LiDAR?

LiDAR (Light Detection and Ranging) to metoda mapowania wykorzystująca oświetlanie obiektu wiązkami lasera. Następnie specjalne czujniki zbierają informacje o tym, ile zajęło promieniowi odbicie się i powrót do punktu wyjścia. Pozwala to m.in. na szczególnie dokładne odwzorowywanie terenu w trzech wymiarach.

Technologia ma bardzo wiele zastosowań. Wykorzystywana jest wszędzie tram, gdzie potrzeba precyzji przestrzennej. Za pomocą laserów obrazuje się m.in. fronty pogodowe, a specjalna odmiana z zielonym światłem penetruje wodę, dzięki czemu technologię można wykorzystać do mapowania dna morskiego.

LiDAR coraz częściej pojawia się też w produktach konsumenckich i ich prototypach. Technika jest kluczowa w systemach wspomagania jazdy i może za jakiś czas doprowadzić do opracowania w pełni autonomicznych samochodów. Co ciekawe, część samojezdnych odkurzaczy także wykorzystuje LiDAR do… mapowania naszego mieszkania i omijania leżących na podłodze przewodów.

