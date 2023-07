Zmiana nazwy profilu i użytkownika na Instagramie. Jak to zrobić?

Istnieje wiele powodów, dla których użytkownicy decydują się na zmienienie nazwy konta Instagram. Niektórzy w ten sposób chcą całkowicie zmienić obszar funkcjonowania swojego profilu. Inni po prostu po czasie odnaleźli lepszą dla siebie nazwę. Jest wiele powodów. Jednak czy zmiana nazwy profilu i użytkownika na Instagramie jest taka prosta? Sprawdźmy, jak tego dokonać.

Instagram: jak sprawdzić dostępność nazwy?

Na Instagramie co jakiś czas dochodzi do weryfikacji kont. Trwale usuwane są te, które nie były aktywne przez pewien okres. Dzięki temu ich nazwy wracają do puli dostępnych. Dlatego też warto sprawdzać, czy konto o nazwie, która nas interesuje nadal działa. Aby się tego dowiedzieć, wystarczy wejść w wyszukiwarkę. Tam wpisujemy interesującą nas nazwę.

Istnieją również specjalne wyszukiwarki kont. Jeśli interesująca nas nazwa jest zajęta, system automatycznie wyszukuje podobnych, wolnych nazw. Kiedy już uda nam się ją odnaleźć, wystarczy wejść na Instagram i dokonać zmiany.

Jak zmienić nazwę profilu na Instagramie?

Nazwa wyświetlana na Instagramie tworzy okazję do stworzenia swojej unikalnej marki. Jest to bardzo ważne w rozwoju swojego profilu w wielu mediach społecznościowych. W nazwie mogą zawierać się cyfry, litery, znaki interpunkcyjne, znaki specjalne czy nawet emotikony. Aby zmienić nazwę profilu, należy posiadać zainstalowaną aplikacje Instagram w telefonie.

Aby zmienić nazwę użytkownika, konieczne jest uruchomienie aplikacji. Następnie trzeba kliknąć ikonę swojego profilu. Po otwarciu naszego profilu pojawi się przycisk „Edytuj profil”, w który musimy stuknąć palcem.

Następnie szukamy pola tekstowego podpisanego jako „Nazwa”. Tam znajduje się to, co wyświetli się na stronie głównej naszego konta. Wpisujemy wymarzoną nazwę i zatwierdzamy jasnoniebieskim znacznikiem w prawym górnym rogu ekranu.

Jak zmienić nazwę użytkownika na Instagramie?

Nie wszyscy użytkownicy wiedzą, ale nazwa profilu to coś zupełnie innego niż nazwa użytkownika. Ta pierwsza może być modyfikowana na różne sposoby i powtarzać się na wielu kontach. Nazwa użytkownika natomiast to ta wyświetlana na samej górze naszego profilu. Jest charakterystycznym identyfikatorem, dlatego nie może się powtarzać u różnych użytkowników.

Zmiany nazwy użytkownika możemy dokonać w podobny sposób, co nazwy profilu. Różnica jest taka, że nazwa użytkownika znajduje się pod polem tekstowym nazwy profilu („Imię i nazwisko”). Wystarczy w nią stuknąć palcem i wprowadzić naszą wymarzoną nazwę. W przypadku, gdy będzie ona zajęta, pojawi się stosowny komunikat. Czasami wystarczy wstawić kropkę. Niewiele to zmieni, a taka kombinacja może być dostępna. Zmianę zatwierdzamy znacznikiem w prawym górnym rogu ekranu.

Jeśli uznamy, że nowa nazwa to błąd, możemy wrócić do poprzedniej. Instagram przez 14 dni od zmiany blokuje dostęp do danej kombinacji znaków, aby inny użytkownik nie mógł jej zabrać.

