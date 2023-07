Chatbot z Chin pokonał ChatGPT. Oto w czym jest lepszy

W marcu chiński gigant Baidu rozpoczął testy Ernie Bota – pierwszej odpowiedzi Państwa Środka na niezwykle popularny ChatGPT. Teraz przedsiębiorstwo zadebiutowało z nową wersją AI i od razu uderzyło w rywala.

Ernie 3.5 vs GPT-4 – które AI jest silniejsze?

Baidu niedawno wprowadziło Ernie 3.5 – najnowszy model językowy, który jest fundamentem dla czatbota Ernie Bot. System został przetestowany i porównany z GPT-4, czyli podobną podstawą stojącą za ChatGPT.

Firma odnosi się do eksperymentu wykonanego przez państwową publikację China Science Daily. Oba modele językowe zostały poddane szeregowi testów. Był to między innymi zestaw pytań AGIEval. To test opracowany przez firmę Microsoft, służący do oceny ogólnej sztucznej inteligencji (AGI) danego systemu. Składa się od z bardzo różnych pytań, łączących ponad 20 testów wiedzy w różnych językach i o różnym poziome trudności – od zadań w stylu matury po egzaminy prawnicze.

Ernie 3.5 miał zdobyć więcej punktów w AGIEval, a także pobić GPT 4 w teście C-Eval – podobnym do poprzedniego, lecz skoncentrowanym na języku chińskim. W teorii oznacza to, że Ernie Bot może być „mądrzejszy” od ChatGPT.

Firma Baidu zaznaczyła również, że chiński model językowy ma lepszą efektywność uczenia się i inferencji. Oznacza to, że narzędzie może być rozwijane szybciej i taniej od konkurenta z Zachodu.

Czym jest Baidu Ernie Bot?

Jak pisaliśmy we Wprost.pl, Ernie to rozwijany od 2019 roku model sztucznej inteligencji, który uczony był języka naturalnego na podstawie ogromnej liczby tekstów napisanych przez człowieka. Jak zachwala Baidu, AI „doskonale radzi sobie w rozumieniu i generowaniu języka naturalnego”.

Ernie Bot to zaś kolejny krok w tym procesie, czyli przekształcenie eksperymentu w produkt dla konsumentów. Na początku Ernie Bot planowany jest jako samodzielna aplikacja, która jednak z czasem ma być coraz bardziej integrowana w liczne usługi firmy Baidu.

Podobnie jak amerykańskie Google, Baidu oferuje usługi wyszukiwarki internetowej, map i nawigacji czy dysku chmurowego. Jednocześnie w swoim portfolio ma także m.in. cyfrową encyklopedię podobną do Wikipedii czy sieć społecznościową Baidu Tieba.

